Roma, guida turistica precipita dal Gianicolo per 6 metri: è grave

Dramma a Roma, una guida turistica di 61 anni è precipitata dal Gianicolo, precisamente dal pittoresco Piazzale Garibaldi, cadendo da circa 6 metri. La guida stava parlando ad alcuni studenti e dopo l’incidente è in gravi condizioni all’ospedale San Camillo.

La dinamica dell’incidente del Gianicolo a Roma

La guida turistica che è precipitata da un’altezza di 6 metri ha 61 anni e stava parlando con degli studenti impegnati in un giro turistico alla scoperta dei monumenti della capitale. Secondo una prima ricostruzione effettuata dall’Adnkronos, mentre stava parlando la donna, di nazionalità italiana, si sarebbe appoggiata a un traliccio. In quell’istante avrebbe perso l’appoggio e sarebbe precipitata nel vuoto sotto gli occhi increduli degli studenti che hanno osservato la donna cadere. L’incidente sarebbe avvenuto intorno alle ore 12:10. L’altezza dalla quale è precipitata la donna si può equiparare a un palazzo di due piani: il volo è stato realmente spaventoso. Dopo l’incidente la donna è stata soccorsa dagli operatori sanitari giunti sul luogo ed è stata trasportata d’urgenza da un’ambulanza all’ospedale San Camillo che si trova a una distanza di appena 4 chilometri dal Gianicolo. Qui la donna è stata ricoverata, la prognosi è riservata, ma sarebbe in gravi condizioni. Si spera che possa ricevere tutto l’aiuto necessario per riprendersi ed evitare conseguenze fatali. Ad ogni modo, alcune fonti, come il sito Fanpage.it, affermano che la donna non sia in pericolo di vita. Oltre agli operatori del 118 sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

Le indagini degli agenti

Ora toccherà agli agenti ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente della guida 61enne sul Gianicolo di Roma. Infatti, sul luogo dopo l’arrivo degli operatori sanitari e dei vigili del fuoco sono arrivati anche i poliziotti del commissariato di Monteverde e di Trastevere. Questi ultimi si occuperanno di raccogliere gli elementi necessari che possano far capire tutti i dettagli dell’incidente.