Guida Michelin 2023, i nuovi ristoranti stellati e tutte le novità

Arriva la nuova Guida Michelin 2023 e con lei nuovi ristoranti stellati. Sono circa 38 le novità e c’è anche qualche sorpresa un po’ più amara per chi attendeva conferma o di salire ancora di posizione. Ecco quali sono tutti i risultati.

Guida Michelin 2023, vincitori e vinti tra i ristoranti stellati

Quali sono i premi più importanti per quest’anno?

Miglior Servizio di Sala 2023 a Michael Falk e Eleonora Corazza di Apostelstube (Bressanone).

Miglior Sommerlier 2023 a Stefano Quero del ristorante Condividere di Torino.

Chef Mentore 2023 assegnato a Enrico Bartolini.

Giovane Chef 2023 assegnato a Davide Guidara di I Tenerumi a Vulcano, nelle Isole Eolie.

Arriva anche la terza stella per Antonino Cannavacciuolo e Villa Crespi. Piovono conferme anche per Piazza Duomo (Alba – CN), Da Vittorio (Brusaporto – BG), St. Hubertus (San Cassiano – BZ), Le Calandre (Rubano – PD), Dal Pescatore (Canneto sull’Oglio – MN), Osteria Francescana (Modena), Enoteca Pinchiorri (Firenze), La Pergola (Roma), Reale (Castel di Sangro – AQ), Mauro Uliassi (Senigalli – AN), Enrico Bartolini al MUDEC (Milano).

Tra i due stelle ci sono anche delle novità interessanti. Tantissimi sono i giovani chef che arrivano al successo, alcuni anche sotto i 30 anni. Oltre a Davide Guidara ci sono: Acquolina dello chef Daniele Lippi a Roma, Enoteca La Torre dello chef Domenico Stile a Roma, St. George by Heinz Beck con lo chef Salvatore Iuliano a Taormina e Locanda Sant’Uffizio Enrico Bartolini con lo chef Gabriele Boffa a Penango (AS).

Ristoranti stellati a confronto, le novità

Questa guida Michelin avrà ben 33 nuovi arrivati, che otterranno proprio quest’anno la prima stella. Ecco l’elenco completo:

Maeba – Ariano Irpino (AV); Sensi – Amalfi (SA); Osteria del Viandante – Rubiera (RE); Pulejo – Roma; Sintesi – Ariccia (RM); Balzi Rossi – Ventimiglia (IM); Casa Buono – Ventimiglia (IM); Locanda Tamerici – Ameglia (SP); Andrea Aprea – Milano; Anima – Milano; Bolle – Lallio (BG); Il Sereno al lago – Torno (CO); Lino – Pavia; Trattoria Contemporanea – Lomazzo (CO); Vitium – Crema; Dalla Gioconda – Gabicce Monte (PU); Il Tiglio – Montemonaco (PU); RistoranTino & C. – Sauze di Cesana (TO); Il Fuoco Sacro – San Pantaleo (SS); I Tenerumi – Isola di Vulcano (ME); Limu – Bagheria (PA); Mec – Palermo; Principe Cerami – Taormina (ME); Campo del Drago – Montalcino (SI); Cannavacciuolo Vineyard – Casanova di Terricciola (PI); Chic Nonna di Vito Mollica – Firenze; Paca – Prato (FI); Terramira – Capolona (AR); La Stüa de Michil – Corvara in Badia (BZ); Luisl Stube – Lagundo (BZ); Suinsom – Selva di Val Gardena (BZ); Paolo Griffa al Caffè Nazionale – Aosta; Famiglia Rana – Oppeano (VR).

Le stelle verdi, cioè i ristoranti che fanno della cucina sostenibile anche per l’ambiente una vera arte, sono a oggi 48. Le new entry in questa specialità sono 19.