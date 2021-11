Guida Michelin 2022, tutte le indiscrezioni sui premiati dell’anno

Cresce la tensione per sapere chi sono i promossi e i bocciati della Guida Michelin edizione 2022. Tra poco si terrà la cerimonia in diretta streaming dal Relais Franciacorta di Corte Franca (Brescia).

Nella scorsa edizione la Rossa ha incoronato tre nuovi due stelle: Matteo Metullio a Trieste, Rocco De Santis a Firenze, Davide Oldani a Cornaredo, in provincia di Milano. E 26 nuovi una stella. Lo scorso anno è stato anche il primo in cui sono state presentate le stelle verdi (appena 13), i premi alla sostenibilità.

Guida Michelin, l’edizione più difficile

L’aspettativa è che in questa 67esima edizione la Guida punti molto su questo riconoscimento. Mai come quest’anno, però, assegnare le stelle è stato complesso tra restrizioni e lockdown. Gli ispettori hanno valutato le insegne consapevoli delle grandi difficoltà dei ristoratori: dal reperimento del personale alla mancanza di materie prime.

Il team ha iniziato a muoversi appena chiusa l’edizione 2021: prima del lockdown di marzo hanno eseguito una parte del lavoro nelle regioni di colore giallo. Da maggio c’è stata poi una ripartenza, fino a tornare a pieno regime dall’estate fino a fine ottobre.

Guida Michelin, miglior chef donna

Tra le novità c’è quella relativa al premio di Miglior Chef Donna, dal 2017 sponsorizzato da Veuve Clicquot: per via dell’ «esclusiva merceologica» contenuta nell’accordo con Franciacorta non potranno esserci altri spumanti metodo classico accanto a Michelin Italia. Quindi per forza di cose nel 2022 la maison di Champagne non sarà più legata al premio, quest’anno già assegnato a Isa Mazzocchi. Il premio stesso potrebbe essere a rischio e sparire dai riconoscimenti speciali della Rossa, ma la decisione non è ancora ufficiale.

Gli ispettori della Michelin l’hanno premiata con una motivazione ben precisa, sottolineando «il fortissimo legame con il suo territorio che promuove attraverso i suoi piatti per farne emergere le peculiarità. La cucina, nella quale investe tutte le sue energie, la sua tenacia e l’apprendimento continuo, le permettono di spaziare tra passato, presente e futuro, per portare l’ospite in una dimensione di esperienza senza tempo. Il ristorante prende il nome da quella che, in dialetto piacentino, era la tabaccheria del paese e che un tempo operava proprio nei locali dell’attuale ristorante».