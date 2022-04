Guida una Ferrari, ma senza patente da 13 anni: multa da 8mila euro

Guidava una Ferrari, ma non avrebbe potuto mettersi ai comandi di nessuna macchina, nemmeno delle più piccole. Un uomo residente nel milanese è stato fermato per un normale controllo dai finanzieri di Rimini. Ciò che questi ultimi non si aspettavano, però, è di trovarlo sprovvisto di patente. Non una dimenticanza, ma un rischio calcolato: il guidatore, che ora dovrà pagare una maximulta, non possiede la patente da oltre 13 anni.

Stop al casello di Riccione: beccato in Ferrari ma senza patente

Difficile trovare qualcuno che non sogni di sedersi di fronte a un volante di una Ferrari. Altrettanto complicato, almeno sulla carta, è che qualcuno lo faccia pur senza poter guidare perché sprovvisto di patente. E invece i finanzieri di Rimini, durante alcuni controlli al casello sulla A14, sono riusciti a trovare quel singolo ago nel pagliaio. Dopo aver fermato splendida vettura, una Ferrari Roma dal valore superiore ai 200mila euro, gli agenti hanno controllato i documenti. L’uomo non è in possesso dal 2008 della patente a causa di ripetute violazioni che lo hanno portato ad esaurire i punti. Quasi 14 anni senza documento di guida, ma al volante di una supercar.

La maximulta e il fermo della vettura

La Guardia di Finanza contesta all’uomo la violazione dell’articolo 216 comma 6, cioè la guida senza patente. La sanzione in questione può superare anche gli 8mila euro. A questo si aggiunge il fermo amministrativo per tre mesi della Ferrari, riportata comunque a casa dalla passeggera dell’uomo. Lei sì, in possesso di regolare patente di guida. Qualche settimana fa, un caso analogo a Bergamo, con un uomo che non era alla guida di una Ferrari ma è stato pescato senza documenti da oltre 36 anni. Per lui erano stati circa 6mila gli euro di ammenda da pagare. Anche perché la sua auto era sprovvista di copertura assicurativa.