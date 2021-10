Guida Astrologica per cuori infranti debutta su Netflix

Il caso letterario italiano del 2015 sbarca su Netflix. Dal 27 ottobre, infatti, Guida astrologica per cuori infranti è disponibile sulla piattaforma Netflix con la prima stagione di una serie pronta a coinvolgere e convincere proprio come avvenuto con il romanzo firmato da Silvia Zucca.

Guida astrologica per cuori infranti: 1 episodio per segno

Gli episodi di questa stagione sono sei, dedicati alla prima metà dello zodiaco e riprendono le vicende di Alice Bassi, single, 30 anni, alle prese con l’ingrato compito di trovare un’anima gemella. La protagonista delle serie decide di affidarsi agli astri e inizia una serie di iperboliche avventure che la fanno imbattere in casi umani uno peggiore dell’altro.

Silvia Zucca, autrice del romanzo best seller spiega che la storia «Racconta con brio e pungente ironia i successi e i disastri di una donna piena di vita, di contraddizioni, di speranze. Una donna come noi. Perché anche se non crediamo nelle stelle, non possiamo fare a meno di guardarle».

Guida astrologica, la serie Netflix è fedele al romanzo

Lo stesso spirito è stato mantenuto anche nella trasposizione televisiva della vicenda, diretta da Bindu De Stoppani e Michela Andreozzi. Alice Bassi (Claudia Gusmano), la protagonista, è single (non per scelta). Il suo cuore è a pezzi dopo aver scoperto che l’ex fidanzato sta per sposarsi. Al lavoro la situazione non sembra molto incoraggiante: è stata da poco assunta come assistente di produzione in una televisione locale e cerca in tutti modi di conquistare il capo Davide (Michele Rosiello). Un incontro inaspettato però le dà la spinta giusta per rimettersi in gioco. È Tio (Lorenzo Adorni), attore di soap opere e appassionato di stelle. Grazie a lui la trentenne si apre all‘astrologia e a tutti i suoi segreti. Riuscirà questa novella Bridget Jones in salsa nostrana ad avere la meglio sulla cattiva sorte e sui pregiudizi amorosi?

Per chi non avesse letto ancora il libro di Silvia Zucca la domanda rimarrà ancora in sospeso visto che bisognerà attendere la fine della lavorazione della seconda serie con gli altri 12 segni per capire se Alice si merita o meno l’happy end.