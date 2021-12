Guess My Age stasera su Tv8 lo speciale di Natale con Giulia Salemi e Cannavacciuolo

Il Natale si avvicina e in tv fioccano gli speciali. Stasera 22 dicembre, alle 21,20 su Tv8, è il turno di Guess My Age Christmas Edition, l’appuntamento del quiz show dedicato al Natale. Alla conduzione ci sarà come sempre Max Giusti che avrà un ricco cast di ospiti vip. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito di Tv8.

Guess My Age Christmas Edition, concorrenti e ospiti speciali di stasera 22 dicembre 2021 su Tv8

Il padrone di casa Max Giusti, che quest’anno ha preso le redini di Guess My Age da Enrico Papi, sarà stasera alla guida di un appuntamento speciale per Natale. Il format vedrà affrontarsi due concorrenti che si avvarranno ciascuno dell’aiuto di due squadre vip. La prima vedrà la partecipazione di due dei tre giudici di MasterChef, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri, mentre la seconda si avvarrà di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. MasteerChef vs PreLemi, questo il nome della sfida, metterà in palio un montepremi da 200 mila euro (il doppio rispetto alla tradizione) che, per la prima volta nella storia del programma, potrà anche aumentare.

Tutto è pronto per #GuessMyAge – Xmas edition, ma voi lo siete? Non potete capire cosa vi aspetta 😍​ Ci vediamo mercoledì alle 21:15 in prima visione assoluta! pic.twitter.com/7uhkU3jTti — TV8 (@TV8it) December 20, 2021

Ci saranno infatti due manche “Super bonus”, l’unica musicale e l’altra che coinvolgerà tre vip misteriosi, che garantiranno ulteriori 25 mila euro l’una. Dopo aver giocato con l’età di sette ignoti, la squadra che avrà totalizzato il montepremi minore sarà eliminata, mentre l’altra potrà giocarsi tutto con lo sconosciuto finale. Novità anche nel valore della clessidra, che dai mille euro della prima manche arriverà ai 5 mila di quella conclusiva.

Non solo quiz, ma anche musica e divertimento a Guess My Age Christmas Edition

Oltre alle varie manche della sfida, Guess My Age Christmas Edition vanterà anche intermezzi musicali e performance artistiche. Durante la serata infatti si esibirà il piccolo coro dell’Antoniniano con un medley di canzoni di Natale, prima di lasciare spazio a cinque jumper che terranno una personale dimostrazione. Non mancheranno anche sketch comici e divertenti trovate per mascherare l’identità di alcuni vip in sala. Uno di loro si presenterà con un abito di Babbo Natale, mentre un altro si calerà nei panni di Van Gogh come fosse un vero e proprio cosplayer .