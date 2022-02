Vacchi amari

Come anticipato da Tag43, i due fratelli Vacchi si separano. Da una parte Bernardo, che è uscito dalla holding di famiglia e ha fondato la sua Finvacchi con un capitale di 130 milioni di euro; dall’altra l’influencer Gianluca, che potrà dedicarsi totalmente ai suoi progetti. Una separazione tutt’altro che serena, come testimoniano le dichiarazioni dei due Vacchi alla stampa. «Mio fratello ha espresso il desiderio di essere indipendente e intraprendere un cammino separato dal mio e ha chiesto di essere liquidato», ha dichiarato Mr Enjoy al Corriere della Sera, parlando di una liquidazione da 102,5 milioni di euro grazie alle quote che lui stesso avrebbe regalato al fratello: «Nessuna buona azione resta impunita». Alberto, da parte sua, ha smentito parlando con il Quotidiano Nazionale. «Probabilmente confonde i termini tecnici, è comprensibile per chi non è del mestiere in materia societaria. Capisco che viva poco serenamente questa separazione che ho voluto io. Spero possa trovare serenità».

Le parole di Gianluca Vacchi

La separazione tra il 51enne Bernardo e Gianluca, maggiore di tre anni, arriva dopo l’assoluzione dall’accusa di bancarotta nel processo Parmatour e dopo alcune iniziative imprenditoriali di poco successo, dai kebab fino alle biciclette ai raggi infrarossi. Bernardo, come ha già spiegato Tag43, si appresta a costruendo un’asse imprenditoriale con il cugino Alberto Vacchi, presidente e amministratore delegato della Ima, colosso delle macchine automatiche controllato dalla storica famiglia industriale bolognese. «Sono felice che mio fratello abbia un buon rapporto con nostro cugino, ma se questa lettura volesse sottintendere che io con Alberto ho cattivi rapporti, qui, ci si sbaglia», ha detto Gianluca, sottolineando di aver pur senza cariche operative «in modo praticamente paritetico il controllo di un gruppo che viaggia sui due miliardi di fatturato e fa bene da 30 anni».

La risposta di Bernardo Vacchi

a parte sua, Bernardo ha smentito di essere stato liquidato con le stesse quote ricevute in regalo da Gianluca, che «non distingue cos’è una liquidazione rispetto a una scissione societaria». L’influencer da 22 milioni di follower (solo su Instagram), spiega Bernardo, «non ha liquidato nessuno»: la holding Cofiva, che fino a quel momento aveva due azionisti (Gianluca 65 per cento, Bernardo 35 per cento), «il primo ottobre scorso con un assemblea ha approvato una scissione proporzionale asimmetrica, separando quanto di competenza dei due soci che hanno intrapreso strade diverse». Sempre rispondendo a Gianluca, che prima lo ha accusato di non aver lavorato, dichiarando poi di avergli fatto da padre, Bernardo ha detto di aver avuto solo un papà: «Mi dispiace che abbia sentito l’onere di essere investito di questo ruiolo, che no gli è stato richiesto o riconosciuto», ha detto. Chiudendo poi la querelle, per il momentop almeno: «Non c’è tempo per perdersi in queste beghe da cortile. Questa vicenda imbarazza le nostre famiglie, auguro il meglio a Gianluca».