Guerra in Ucraina, Zelensky: «La Russia vuole invadere anche altri Paesi»

L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia potrebbe essere solo l’inizio di un conflitto più ampio: il Cremlino starebbe infatti pensando di attaccare anche altri Paesi. Lo ha ribadito il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel quotidiano messaggio alla nazione: il prossimo obiettivo di Mosca potrebbe essere la Transnistria e dunque la Moldavia, visto che si tratta di una repubblica separatista all’interno dell’ex repubblica sovietica.

Transnistria, il protettorato russo stretto tra Moldavia e Ucraina

Zelensky lo ha dichiarato commentando le dichiarazioni di venerdì del generale russo Rustam Minnekayev, secondo cui il piano della Russia, per le prossime settimane, sarà di occupare integralmente il Donbass e tutta l’Ucraina del sud. «Questo garantirà un corridoio terrestre verso la Crimea e un’altra strada verso la Transnistria», ha detto Zelensky. «Conferma quello che ho detto molte volte: l’invasione russa dell’Ucraina è stata solo l’inizio, vogliono conquistare altri Paesi. Di certo noi ci difenderemo finché non fermeremo questa ambizione della Federazione russa. Ma tutte le nazioni che, come noi, credono nella vittoria della vita sulla morte devono combattere con noi, devono aiutarci perché noi siamo i primi sul loro percorso. Ma chi sarà il prossimo?». Tutto sembra portare alla Transnistria, piccola repubblica autoproclamata stretta tra Moldavia e Ucraina, che di fatto è un protettorato russo.

La Transnistria si è autoproclamata indipendente nel 1990

Non è la prima volta che si parla di una possibile invasione russa della Transnistria: per Zelensky, le parole del generale Minnekayev sarebbero una conferma che l’idea, effettivamente, c’è. Invadere la Transnistria, che è una repubblica separatista filorussa, autoproclamatasi indipendente il 2 settembre 1990 ma non riconosciuta dai Paesi membri delle Nazioni Unite, significherebbe attaccare la Moldavia, di cui fa ufficialmente parte. Dopo le dichiarazioni del generale di Mosca, intanto, il ministro degli Esteri moldavo ha convocato l’ambasciatore russo in Moldavia per chiedere chiarimenti, esprimendo «profonda preoccupazione» per le parole di Minnekayev.