Guerra in Ucraina, Zelensky: «I russi come i nazisti»

Niente felpa, né t-shirt verde militare. Nel video girato a Borodyanka, sobborgo di Kyiv pesantemente danneggiato dai bombardamenti russi e diffuso su Telegram in occasione della Giornata della Memoria e della Riconciliazione, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky indossa una maglietta scura con la scritta “I’m Ukranian”. Di che colore sia non si sa, perché il filmato, realizzato tra le macerie di un palazzo, è in bianco e nero. Non a caso.



Guerra in Ucraina, il messaggio di Zelensky in occasione dell’8 maggio

«Può essere la primavera in bianco e nero? Può essere eterno febbraio? Sfortunatamente la risposta è sì. Ogni anno, l’8 maggio, il mondo civilizzato onora chi ha difeso il pianeta dal nazismo durante la Seconda Guerra Mondiale: milioni di vite perse, destini distrutti, anime torturate. E milioni di ragioni per dire al male: “Mai più”», dice Zelensky nel videomessaggio. «Quest’anno diciamo “mai più” in maniera diversa, con un punto interrogativo invece che con un punto esclamativo. Mai più? Chiedetelo agli ucraini. Il 24 febbraio la parola “mai” è stata cancellata».

Guerra in Ucraina, Zelensky paragona la Russia alla Germania nazista

Zelensky traccia poi un parallelismo tra la Russia e la Germania del Reich: «Durante i due anni di occupazione, i nazisti vi uccisero 10 mila civili. In due mesi di occupazione, la Russia ha ucciso 20 mila persone. In Ucraina è stata organizzata una sanguinosa ricostruzione del nazismo. Una ripetizione fanatica di questo regime: delle sue idee, azioni, parole e simboli. E persino tentativi di superare il “maestro” e toglierlo dal piedistallo del più grande male della storia umana. Questo segna un nuovo record mondiale di xenofobia, odio e razzismo». Zelensky ricorda il contributo del popolo ucraino alla vittoria della coalizione anti-hitleriana. «Il Paese ha sofferto di bombardamenti, sparatorie di massa e occupazione, ha perso persone nei campi di concentramento e nelle camere a gas, come prigionieri di guerra e nei lavori forzati, ma alla fine ha comunque vinto».

Guerra in Ucraina, Putin torna a parlare di denazificazione

Punto di vista completamente opposto per Vladimir Putin, che torna a motivare l’invasione dell’Ucraina con il desiderio di denazificare l’ex repubblica sovietica. «Oggi, il dovere comune è prevenire la rinascita del nazismo, che ha portato tante sofferenze a persone di diversi Paesi: è necessario preservare e trasmettere ai posteri la verità sugli eventi degli anni della guerra, i valori spirituali comuni e le tradizioni di amicizia fraterna», ha detto il presidente russo in occasione del 77esimo anniversario della vittoria nella Seconda Guerra mondiale, che nel Paese è conosciuta come Grande guerra patriottica. La Russia, com’è noto, celebra la caduta della Germania nazista il 9 maggio, nella Giornata della Vittoria.