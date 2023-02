Ucraina, guerra di logoramento e nessuna ipotesi di tregua

L‘invasione russa è iniziata il 24 febbraio dello scorso anno, ma la guerra nel Donbass dura dalla primavera del 2014. In otto anni Russia, Ucraina, Europa e Stati Uniti non sono riusciti a trovare una via d’uscita: soprattutto non hanno voluto trovarla, né a Mosca, né a Kyiv, come ha confermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un’intervista al settimanale tedesco Der Spiegel, affermando di aver comunicato all’allora cancelliera tedesca Angela Merkel e al presidente francese Emmanuel Macron, garanti degli Accordi di Minsk per la pacificazione, che per l’Ucraina erano impossibili da soddisfare.

Nessuno degli attori pare concentrarsi a un processo di pacificazione

Gli equilibri poi si sono definitivamente rotti e ci si trova adesso di fronte a un conflitto su larga scala, ancora più difficile da ricomporre. Sia per il fatto che alla guerra partecipano, più di prima, molti attori, sia perché al momento nessuno sembra voler pensare a un processo di pacificazione. Mosca vuole vincere la guerra sul campo, Kyiv riconquistare i territori perduti, anche la Crimea annessa dalla Russia nel 2014. Bruxelles e Washington sono a fianco dell’Ucraina, che senza gli aiuti occidentali, molto probabilmente, non potrebbe resistere. Dodici mesi di guerra hanno devastato il Paese e non si vede una via d’uscita: né per una tregua, né tanto meno per un progetto di pace duratura. Per questa, insegna anche il recente passato con gli anni di guerra dimenticata, ci vorrà molto tempo per ridefinire il quadro dei rapporti tra Russia e Occidente. Più realistico sarebbe un cessate il fuoco, sul quale poi costruire dei negoziati. Ma anche questa strada sembra al momento impercorribile, per cui il conflitto andrà ancora avanti. Fino a che, se e quando, non ci sarà svolta.

Per Prigozhin serviranno due anni per conquistare il Donbass, per Zelensky lo stesso tempo per entrare nell’Ue e nella Nato

È difficile però prevedere ciò che accadrà nei prossimi mesi, con il ritmo del conflitto che è molto lento, tipico di quella guerra d’attrito che non si risolve con improvvisi capovolgimenti di fronte. Stando alle dichiarazioni delle due parti si andrà per le lunghe, visto che da un lato il numero uno della compagnia Wagner, Evgeni Prigozhin, ha affermato che per conquistare il Donbass ci vorranno due anni; dall’altro il presidente Zelensky pensa che in due anni l’Ucraina potrà entrare nell’Unione Europea e nella Nato, una volta terminata la guerra e respinti i russi oltre i confini già violati nel 2014. Questioni di prospettiva, così come la narrazione della guerra sin dal suo inizio: con l’invasione voluta da Vladimir Putin raccontata in maniera differente in Russia e in Occidente. Un’operazione speciale in diversi fasi che secondo il Cremlino sta andando secondo i piani, una campagna militare segnata da errori e impreparazione che si sta trasformando in una disfatta con la Russia destinata a soccombere secondo Kyiv.

Verso una guerra di logoramento con lo spettro dell’atomica agitato da Mosca

Dopo un anno a vicende alterne – una prima fase in cui la Russia ha ottenuto il controllo della striscia di terra meridionale dal Donbass alla Crimea, ma ha dovuto rinunciare alla presa della Capitale (una delle direttrici dell’invasione, abbandonata dopo qualche settimana) e una seconda fase in cui l’Ucraina ha lanciato una controffensiva riconquistando terreno a sud di Kharkiv e a Kherson – il fronte si è relativamente stabilizzato. Senza che né Russia né Ucraina abbiano avuto la possibilità per ora di sfondare e cambiare gli equilibri attuali. Come in ogni guerra di logoramento bisognerà vedere a favore di chi giocherà il fattore tempo, che mai come in questo caso deve essere comunque associato ad altri due elementi fondamentali, cioè uomini e armi. Le riserve russe sono evidentemente maggiori di quelle ucraine, in cui prevale però per certi aspetti la qualità, con l’aggiunta del supporto occidentale. Kyiv spera che nuove forniture di armi occidentali, – dai carri armati Leopard 2 agli Abrams, passando per i sistemi missilistici a lungo raggio e magari ai jet – possano dare una svolta a partire dalla tarda primavera; Mosca a ogni annuncio di aiuti da parte di Washington e Bruxelles agita lo spettro dell’atomica, non tanto come soluzione militare, quanto come ultima risposta a minacce verso la propria integrità. Per l’Occidente un bluff di Putin, per il Cremlino un’opzione che può diventare reale.