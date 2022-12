Guerra in Ucraina, Zelensky, lavora a un piano di pace in 10 punti

Volodymyr Zelensky lavora a un piano in 10 punti per porre fine al conflitto, che ormai da oltre 300 giorni devasta l’Ucraina. L’intenzione del presidente ucraino, spiega il Wall Street Journal, è di presentarlo attorno al 24 febbraio 2023, a un anno di distanza dall’invasione del Paese voluta da Vladimir Putin: è proprio in occasione dell’anniversario che si teme di più una nuova offensiva russa si vasta scala.

Come scrive il Wall Street Journal, Zelensky ne avrebbe già parlato con Joe Biden, durante la sua recente visita a Washington. Conferme in tal senso sono arrivate dal segretario di Stato americano Antony Blinken: «Posso solo dirvi che stiamo valutando ciò che ha proposto», ha detto, aggiungendo di aver affrontato il tema anche con i partner del G7. Blinken non ha specificato quanto tempo servirà a Stati Uniti e Ucraina per valutare congiuntamente il piano.

La visita negli Usa ha infiammato le tensioni Washington-Mosca

Fino al 24 febbraio, l’idea di Kyiv è massimizzare le riconquiste territoriali con più vittorie possibili, per poi presentarsi più forti ad un eventuale tavolo negoziale. Il problema è che, per ottenere la pace, bisogna volerla (almeno) in due e la Russia, al momento, non sembra aver intenzione di fare passi indietro. Se da una parte l’incontro Zelensky-Biden ha suggellato ancor di più un’alleanza vitale per l’Ucraina, dall’altra ha infiammato le tensioni tra Washington e Mosca: l’ambasciatore russo negli Usa, Anatoly Antonov, ha addirittura definito a questo punto «probabile» uno scontro fra Russia e Stati Uniti.

Putin ha appena usato per la prima volta il termine “guerra”

Non solo: parlando dell’offensiva militare in conferenza stampa giovedì, per la prima volta Putin ha usato il termine “guerra” al posto di “operazione militare speciale”. Il dettaglio non è passato inosservato e che ha scatenato reazioni (positive e negative) anche in Russia. Lo zar ha ordinato ai capi dell’industria della difesa di garantire che l’esercito russo riceva tutte le armi e le attrezzature «nei tempi più brevi possibili» per combattere in Ucraina e oggi riceverà la visita dell’alleato bielorusso Aleksandr Lukashenko.