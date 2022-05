Zelensky ha premiato Patron, il cane anti-mine diventato eroe nazionale in Ucraina

Durante l’incontro con il primo ministro canadese Justin Trudeau, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha premiato il cane più famoso del Paese: Patron, Jack Russell Terrier di due anni che, dall’inizio dell’invasione russa, ha scoperto grazie al suo eccezionale fiuto centinaia di ordigni esplosivi nelle varie zone della città di Chernihiv.

Zelensky presented Patron the demining dog and his owner Myhailo Iliev with the state award “For Dedicated Service” today during a meeting with Justin Trudeau. The Chernihiv demining team has used Canadian technology in its work. Congrats Patron! (via @TimListerCNN) pic.twitter.com/FLm89Rhzxd — Natasha Bertrand (@NatashaBertrand) May 8, 2022

Patron, il cagnolino eroe nazionale

Nelle ultime settimane Patron è diventato un eroe nazionale e un simbolo della resistenza ucraina. Per questo, il presidente Zelensky ha deciso di premiarlo, insieme al suo proprietario Myhailo Iliev.

Mini-giubbotto antiproiettile nero d’ordinanza, con lo stemma della squadra di artificieri, Patron ha ricevuto il premio durante la visita di Trudeau (che ieri era a Irpin) e non è una casualità: il team di sminamento di Chernihiv, nel suo lavoro, ha infatti utilizzato la tecnologia canadese.

Patron, il suo nome significa “Pallottola”

Addestrato professionalmente, Patron lavora 24 ore su 24 a stretto contatto con il suo proprietario, che lo aveva adottato inizialmente come animale domestico, come un regalo per il figlio. In ucraino il suo nome vuol dire “Pallottola” e, da quando lo State Emergency Service of Ukraine ha diffuso le immagini del cagnolino in azione tra le strade distrutte di Chernihiv, è diventato di fatto la mascotte delle forze armate ucraine.