Guerra in Ucraina, Zelensky potrebbe rimuovere il capo dei servizi segreti

Da Kyiv arriva una smentita relativa alle voci secondo cui il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, avrebbe intenzione di rimuovere il capo dei servizi segreti Ivan Bakanov, sostituendolo con qualcuno più adatto a ricoprire il cruciale ruolo di direttore dello SBU. «Al momento, non ho informazioni sul fatto che si stia prendendo in considerazione la questione della sostituzione del capo del servizio di sicurezza ucraino», ha dichiarato Fedor Venislavsky esponente del partito del presidente e membro del Comitato per la sicurezza nazionale del parlamento ucraino. «Penso quindi che sia prematuro discutere di eventuali voci interne che qualcuno sta cercando di presentare». Secondo la voce che si era diffusa, a suggerire l’avvicendamento a Zelensky sarebbe stato un diplomatico occidentale: la nomina di Bakanov, amico d’infanzia dell’attuale presidente, poi suo impresario e capo della campagna elettorale, aveva fatto storcere il naso a molti nel 2019.

Guerra in Ucraina, Zelensky licenzia tre ambasciatori

Alla base del possibile avvicendamento c’è la conquista di Kherson da parte delle truppe russe. In attesa di capire se Zelensky solleverà o meno dall’incarico Bakanov, il presidente dell’Ucraina ha licenziato gli ambasciatori in Georgia (Ihor Dolgov), Slovacchia (Yurii Mushka), e Portogallo (Inna Ohnivets). Lo riporta il canale informativo ucraino Zn.Ua.

Guerra in Ucraina, a Kyiv per sei giorni torna il coprifuoco

Intanto, mentre l’Ucraina afferma di essere stata attaccata dalla Bielorussia, proprio nel giorno in cui le relazioni tra Mosca e Minsk compiono 30 anni e a San Pietroburgo è programmato un vertice tra Vladimir Putin e Alexander Lukashenko, l’amministrazione regionale militare di Kyiv ha reso noto che sul territorio verrà imposto un coprifuoco, che sarà operativo tutti i giorni dalle 23 alle 5. Durerà sei giorni, dal 26 giugno fino al 3 luglio.