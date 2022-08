Centrale nucleare di Zaporizhzhia, c’è il rischio di una nuova Chernobyl?

I bombardamenti nell’area della centrale nucleare di Zaporizhzhia, che da marzo è sotto il controllo delle truppe di Mosca, hanno riacceso i timori di un disastro atomico. I ministri degli Esteri del G7 hanno sollecitando le truppe russe a lasciare l’impianto, il segretario generale delle Nazioni unite António Guterres ha definito «suicida qualsiasi attacco» e il direttore dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica, Rafael Mariano Grossi, si è offerto di mettere in piedi «una missione di sicurezza, protezione e salvaguardia». Gli Stati Uniti, e non solo, chiedono che l’impianto venga dichiarato zona demilitarizzata. Tutto questo mentre Mosca e Kyiv si accusano a vicenda per i missili caduti nella zona dell’impianto: il governo ucraino ha affermato che un attacco russo ha danneggiato tre rilevatori di monitoraggio delle radiazioni, causando il ricovero in ospedale di un dipendente della centrale. E in generale sostiene che le forze di Mosca si stiano facendo scudo con la centrale, usandola come base da cui bombardare indisturbati.

Zaporizhzhia, la preoccupazione di Zelensky

«Il mondo non dovrebbe dimenticare Chernobyl e ricordare che la centrale nucleare di Zaporizhzhia è la più grande d’Europa», ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, sottolineando che il disastro del 1986 avvenne per l’esplosione in un reattore, mentre l’impianto occupato dai russi ne ha sei. Vero, ma al momento ne sono in funzione due, tra l’altro con produzione ridotta a 500 megawatt per motivi di sicurezza.

Il Presidente d’Ucraina Volodymyr Zelenskyy:

“Solo la ritirata di tutti i russi presenti nella centrale nucleare di Zaporizhzhia garantisce il ripristino della sicurezza nucleare per l’intera Europa”.#StandWithUkraine pic.twitter.com/RZe3mNNwsn — Ukr Embassy to Italy (@UKRinIT) August 12, 2022



Secondo Kyiv, a Zaporizhzhia sono di stanza 500 soldati russi e 50 pezzi di macchinari pesanti, compresi i carri armati, ma la gestione dell’impianto (di cruciale importanza per il fabbisogno energetico del Paese) è rimasta in mano a tecnici ucraini. Una situazione complicata, senza dubbio. E il fatto che la più grande centrale nucleare d’Europa sia pericolosamente vicina ai combattimenti è innegabile: detto ciò, secondo gli esperti il rischio di un cataclisma simile a Chernobyl è molto basso. Praticamente nullo. Ma l’allerta non può essere abbassata.

Zaporizhzhia, il parere degli esperti: reattori protetti

Secondo Leon Cizelj, presidente della Società nucleare europea, i rischi legati ai bombardamenti sono limitati, dato che i reattori sono protetti da 10 metri di cemento: solo una raffica di bombardamenti aerei mirati, ha spiegato, potrebbe violare le pareti. Un attacco ai siti di stoccaggio del combustibile, ha aggiunto Cizelj, avrebbe un effetto limitato, in quanto qualsiasi materiale radioattivo rilasciato percorrerebbe solo dai 10 ai 20 chilometri. James Acton, co-direttore del programma di politica nucleare presso il Carnegie Endowment for International Peace, ha evidenziato parlando con Politico che i veri rischi non sono legati ai reattori in sé, bensì alla vulnerabilità dei sistemi di raffreddamento dell’impianto. Le centrali nucleari sono progettate con più sistemi di sicurezza indipendenti: Zaporizhzhia utilizza anche acqua proveniente dall’esterno, per cui questa parte della struttura rimane esposta e potrebbe essere raggiunta dai bombardamenti. Il “modello” a cui guardare sarebbe più Fukushima che Chernobyl, insomma. Ma in ogni caso un guasto ai sistemi di raffreddamento, che provocherebbe la fusione del reattore, causerebbe solo gravi danni a livello locale, nel raggio di 30 chilometri.

Allora perché Russia e Ucraina si incolpano a vicenda per i bombardamenti, sottolineando il rischio di una nuova Chernobyl? «L’idea di un incidente nucleare fa paura, attira l’attenzione», ha spiegato a Politico John Erath della ong Center for Arms Control and Non-Proliferation. «Per la Russia, è un modo per aumentare le preoccupazioni interne ed evidenziare così l’importanza dell’operazione militare», ha aggiunto. Ingigantendo i pericoli di disastro nucleare, Mosca sta inoltre tentando di scoraggiare l’ulteriore supporto militare da parte dell’Occidente all’Ucraina, che da parte sua tenta con Zaporizhzhia di tenere alta l’attenzione dell’Europa, mentre si stanno avvicinando i sei mesi dall’inizio del conflitto.