Guerra in Ucraina, ora Vavassori vuole tornare in Italia

Prima la brutta notizia, ovvero la sua possibile uccisione durante una ritirata di alcuni soldati da Mariupol, quando due convogli ucraini erano stati distrutti dai russi. Poi quella bella: era sopravvissuto e si trovava nell’ospedale della città martoriata dall’esercito di Mosca. Adesso il colpo di scena: Ivan Luca Vavassori, il foreign fighter italiano arruolatosi nelle scorse settimane nella brigata internazionale che si è schierata al fianco dell’esercito di Kyiv, vuole tornare in Italia. «Sono stufo, per me è abbastanza così», ha scritto in una storia pubblicata su Instagram.

Ivan Luca Vavassori, il messaggio su Instagram

L’annuncio della volontà di tornare in Italia è arrivato domenica sera. La mattina del primo maggio, lo stesso Vavassori aveva però pubblicato una storia dal messaggio opposto, in cui dichiarava la sua volontà di «andare fino in fondo» in Ucraina. In serata il brusco cambio di rotta. «È ora di tornare a casa, non ho più la testa per andare avanti. Ho fatto del mio meglio per aiutare. Ho messo tempo e vita a disposizione del popolo ucraino, ma è ora di riprendermi la mia vita», ha scritto poi Vavassori in spagnolo.

«Torno dove sono felice e torno per riprendermi tutto quello che è mio. Le cose sono cambiate molto da quando me ne sono andato, ma sono sicuro che con l’aiuto di Dio raggiungerò i miei obiettivi. E lei è al primo posto in questi». L’ultima frase è probabilmente un riferimento alla compagna Eliana: «Ritorno alla guerra in Ucraina, ritorno dove sofferenza e dolore si uniscono in una maniera così semplice. Uno quando va in queste situazioni ha il 50 per cento delle possibilità di ritornare con vita. Lascio dietro di me qualcuno di fantastico come te, Eliana», aveva scritto su Instagram prima di partire per l’Ucraina, dove era diventato poi noto come “Aquila nera”, per il vezzo di mettere un nastro nero intorno al caricatore del mitra.

Ivan Luca Vavassori, il foreign fighter è un ex calciatore

Nato a Mosca, Ivan Luca Vavassori è il figlio adottivo di Pietro, ex patron della Pro Patria Calcio, e di Alessandra Sgarella, imprenditrice che nel dicembre 1997 fu rapita dalla ‘ndrangheta e tenuta prigioniera per nove mesi. Ex calciatore, Vavassori ha giocato in serie C per il Legnano, la Pro Patria e il Bra, facendo un’esperienza anche in Bolivia, nella squadra del Real Santa Cruz.