Guerra in Ucraina, ultimatum dalla Russia: 12 ore per firmare Minsk-3

Alcuni fonti ucraine hanno riportato quella che sarebbe una prima comunicazione tra la Russia e l’Ucraina. Dal governo di Vladimir Putin sarebbe pervenuto a quello del presidente Volodymyr Zelensky un nuovo ultimatum. Sembra che Mosca sia intenzionata a dare 12 ore di tempo a Kiev per scegliere se firmare Minsk-3. Il trattato prevedrebbe la rinuncia alla Crimea e alle due repubbliche separatiste di Lugansk e Donetsk, oltre ad accettare la creazione di una federazione per il sud-est dell’Ucraina.

Un vero ultimatum, quindi, quello inviato da Putin all’Ucraina secondo alcune fonti. Se il Paese guidato da Zelensky dovesse decidere di non accettare Minsk-3, la Russia avrebbe già in programma di dare ufficialmente il via alla seconda fase della campagna militare, con navi e aerei. Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, ha dichiarato che «la visione di ciò che si aspetta Putin dall’Ucraina per risolvere il conflitto è chiara. Ma la domanda è se i vertici ucraini siano pronti ad accettare». Tanti i cittadini che stanno riprendendo la notizia anche sui social network, con la guerra russo-ucraina ad essere uno degli argomenti principali del giorno.

From #Kiev it is reported: #Zelensky received an ultimatum. Denial of the LDNR, a federation of the southeast, and to forget the word #Crimea forever. Twelve hours to think it over…

— Егор (@aleksandrov_76) February 24, 2022