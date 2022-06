Tv russa pubblica video di due prigionieri americani: chi sono

Di loro si erano perse le tracce la settimana scorsa, mentre combattevano a fianco delle forze ucraine a nord di Kharkiv. Alexander Drueke e Andy Huynh, veterani dell’esercito americano arrivati in Ucraina come foreign fighters, sono ancora vivi, sebbene fatti prigionieri dall’esercito di Mosca. Lo si apprende grazie a dei video pubblicati dalla tv russa RT.

Soldati Usa prigionieri, il videomessaggio di Drueke

Appena ieri, Joe Biden aveva dichiarato di non avere alcuna informazione sulla conoscere la sorte dei due, veterani dell’esercito Usa che si sono uniti ad altri stranieri per fare volontariato a fianco delle truppe di Kyiv. Poi la pubblicazione dei video. In uno, il 39enne Drueke parla verso la telecamera: «Mamma, voglio solo farti sapere che sono vivo e spero di tornare a casa il prima possibile», dice il soldato in tenuta militare, da quello che sembra un ufficio, rivolgendo poi un pensiero affettuoso anche al cane Diesel. Una zia del prigioniero, ha detto che il nipote, nel video, ha utilizzato una parola chiave e un gesto già usati durante la missione in Iraq per rassicurare la famiglia sulle sue condizioni.

Soldati Usa prigionieri, il filmato di Huynh

In un altro video, inizialmente diffuso su Telegram dal giornalista Roman Kosarev, si vede invece il 27enne Andy Huynh: il veterano dell’esercito Usa afferma di essere stato «impegnato in un combattimento con le truppe russe» nella zona di Kharkiv, al termine del quale, dopo essersi nascosti per ore, insieme a Drueke si è consegnato ai russi. Non è chiaro chi stia trattenendo i due militari statunitensi fatti prigionieri, né dove siano stati girato i video.

Soldati Usa in Ucraina, un terzo veterano è scomparso da aprile

Mentre di Alexander Drueke e Andy Tai Huynh almeno si sa qualcosa, un terzo veterano Usa risulta scomparso in Ucraina da aprile: si tratta dell’ex ufficiale dei Marine Grady Kurpasi. Un quarto, invece, Willy Joseph Cancel, è stato ucciso a maggio. L’amministrazione statunitense ha sconsigliato agli americani di andare o di rimanere in Ucraina.