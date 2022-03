Perché la Turchia può mediare tra Russia e Ucraina

Oggi 29 marzo a Istanbul riprendono i negoziati tra Ucraina e Russia. Volodymyr Zelensky potrebbe cedere sulla neutralità del Paese senza però rinunciare all’integrità territoriale. Vladimir Putin, stando a una bozza d’intesa anticipata dal Financial Times, potrebbe invece abbandonare l’obiettivo della ‘denazificazione’ dell’Ucraina e persino aprire all’ingresso di Kyiv nell’Unione europea. Resta alto comunque lo scetticismo circa una svolta, anche alla luce dell’avvelenamento di Roman Abramovich e altri due mediatori.

Dopo l’incontro ad Antalya dello scorso 10 marzo tra i ministri degli Esteri russo e ucraino Sergei Lavrov e Dmytro Kuleba, la Turchia ospita un nuovo round di negoziati. «Siamo coscienti della responsabilità che la fiducia delle due parti ci conferiscono», ha twittato il 27 marzo il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu. «Ci auguriamo che gli incontri si traducano in un cessate il fuoco duraturo e consentano la pace».

Upon the initiative of President @RTErdogan the negotiating delegations of #Russia & #Ukraine will meet in Türkiye.

We are aware of the responsibility stemming from the trust vested in Türkiye by both sides.

We hope the meetings will result in lasting ceasefire & enable peace.

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 27, 2022