Guerra in Ucraina, alta tensione tra Stati Uniti e Cina

La Cina sta valutando la possibilità di fornire alla Russia armi e munizioni per la guerra in Ucraina. Lo ha affermato il segretario di Stato americano Antony Blinken. Parlando con CBS News, ha spiegato che le società cinesi stanno già fornendo «supporto non letale» alla Russia. Nuove informazioni suggeriscono però che Pechino potrebbe fornire presto «supporto letale». Questa escalation potrebbe portare a «gravi conseguenze» per la Cina, ha avvertito. Da parte sua, Pechino ha smentito le notizie secondo cui Mosca ha richiesto attrezzature militari, invitando Washington a non interferire sulle relazioni Cina-Russia.

Primo faccia a faccia dal caso del pallone spia

A margine della conferenza sulla sicurezza di Monaco, Blinken ha incontrato Wang Yi, capo della diplomazia del Partito Comunista Cinese, nel primo faccia a faccia dopo il caso del pallone spia abbattuto al largo della Carolina del Sud. «Non accetteremo mai che gli Stati Uniti impongano o addirittura esercitino costrizioni sulle relazioni Cina-Russia», ha dichiarato Yi, invitando gli Usa a «promuovere una soluzione politica alla crisi, piuttosto che aggiungere benzina sul fuoco e sfruttare l’opportunità per realizzare profitti».

WSJ: la Russia sta acquistando droni dalla Cina

Nonostante le sanzioni, la Russia continua ad acquistare e importare dalla Cina droni da utilizzare nella guerra contro l’Ucraina. Lo scrive il Wall Street Journal, citando documenti doganali: una parte dei droni verrebbe fornita dalla società cinese Dji, mentre il resto passerebbe attraverso gli Emirati Arabi Uniti. La Russia avrebbe pagato i droni attraverso Sberbank, banca di Stato russa soggetta sanzioni. Alla Conferenza di Monaco, la Cina ha però annunciato a sorpresa un’iniziativa per la pace. «Presenteremo qualcosa. E cioè la posizione cinese sul superamento della crisi dell’Ucraina. La pace deve avere una chance», ha detto Yi. Nelle stesse ore ha parlato anche il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov: «Finora non c’è volontà o apertura nei confronti di iniziative di pace da parte dell’Occidente intero», ha detto al canale televisivo Rossiya 1.