Guerra in Ucraina, anche uomini e ragazzi tra le presunte vittime degli stupri dei soldati russi

Tra le vittime degli stupri perpetrati dai soldati russi in Ucraina non ci sarebbero soltanto ragazze e donne ma anche uomini e adolescenti. Questo il quadro emerso dall’ultima conferenza stampa tenuta dalle Nazioni Unite a Kyiv, dove sono finiti sotto indagine decine sono i casi di violenza sessuale.

Non solo donne tra i target dei militari russi

«Ho ricevuto una serie di segnalazioni, non ancora verificate, relative a presunti abusi ai danni di soggetti di genere maschile», ha spiegato ai giornalisti l’avvocatessa Pramila Patten, rappresentante speciale dell’Onu per le violenze sessuali in guerra, che, nel corso del suo intervento, ha invitato tutti a non pensare che, per un uomo sopravvissuto a un trauma del genere, sia più semplice denunciare il crimine subito.

«Le donne, com’è noto, devono fare i conti con pregiudizi duri a morire che, spesso, le convincono del fatto che rivolgersi alle autorità non sia necessario», ha sottolineato, «un ragazzo può incontrare gli stessi ostacoli e, anzi, capita che debba misurarsi con molte più difficoltà. In ogni caso, quel che dobbiamo fare per aiutarli, creare uno spazio che li faccia sentire al sicuro, che consenta loro di fidarsi senza avere paura». Una soluzione necessaria, soprattutto nel contesto del conflitto dove le molestie segnalate fino a ora rappresentano soltanto la punta dell’iceberg. «Le vittime devono trovare il coraggio di parlare e la comunità internazionale ha il compito di adoperare tutti gli strumenti a disposizione per individuare i responsabili e punirli all’istante».

Lo stupro come arma per costringere gli Ucraini alla resa

Sulla stessa linea di Patten anche la procuratrice generale ucraina Iryna Venediktova che, secondo quanto riportato dal Guardian, ha dichiarato di aver ricevuto esposti per violenza sessuale da parte di persone di ogni età e sesso, dai bambini agli anziani. «La strategia è chiara: Mosca utilizza lo stupro come arma», ha tuonato durante un incontro con la stampa a Irpin, una delle zone più colpite dai bombardamenti, «lo fanno per spaventare i civili e per convincere il Paese ad arrendersi al loro predominio».

Al momento, le denunce pubbliche sono state poche: alcuni sopravvissuti hanno abbandonato il Paese, altri sono rimasti ma, per paura di ritorsioni, si sono rifugiati nel silenzio. In ogni caso, gli inquirenti sono ormai da settimane a lavoro per raccogliere prove che inchiodino i militari, provandone il coinvolgimento in stupri di gruppo, rapine a mano armata e sevizie commesse in presenza di minori. Soltanto tre dei drammatici scenari emersi dalle confessioni di chi ha deciso di raccontare tutto. «I segnali di allarme non sono pochi», ha aggiunto il vice primo ministro ucraino Olga Stefanishina.

Stupri di guerra: le azioni messe in campo dalle Nazioni Unite

Mentre i combattimenti attorno alla Capitale ucraina sembra si siano momentaneamente interrotti, i soldati russi continuano a muoversi a sud e a est, dove controllano ampie porzioni di territorio. E, anche lì, sono diversi gli attivisti al lavoro per monitorare la situazione con strumenti mirati, come la fornitura di contraccettivi d’emergenza alle strutture sanitarie. «Per troppo tempo il mondo ha consentito che gli abusi si trasformassero in un’arma silenziosa e conveniente per soggiogare intere popolazioni», ha concluso Patten, «lo strumento ideale per una guerra psicologica senza spargimento di sangue ma con la stesso impatto».

Ora nei piani delle Nazioni Unite c’è un lavoro di partnership con le autorità locali per sostenere le vittime e portare in tribunale i colpevoli. Alcuni sarebbero già stati identificati, anche grazie al supporto di esperti forensi francesi, olandesi e britannici, a lavoro per raccogliere prove che attestino nero su bianco le responsabilità della Russia. Tuttavia, in molti si chiedono se le condanne arriveranno davvero vista la protezione del Cremlino di cui godono i coscritti e i ripetuti tentativi di difendersi dalle accuse di crimini di guerra.