Guerra in Ucraina, la strada dell’ambasciata russa a Washington diventa Zelensky Way

In segno di protesta contro la guerra in Ucraina, gli attivisti per la pace di Mad Dog PAC hanno installato, davanti all’ambasciata russa a Washington, un palo di ferro con un finto cartello verde che segnala il “nuovo” nome della via: da Wisconsin Avenue a President Zelensky Way. Il cartello è decorato con i colori nazionali ucraini giallo e blu, così come con alcuni girasoli di carta (fiore simbolo del Paese).

Washington, nel 2018 la piazza antistante è diventata Boris Nemtsov Plaza

Il cartello stradale improvvisato “Presidente Zelensky Way” è stato piazzato proprio di fronte all’ingresso della imponente sede diplomatica di Mosca a Washington. E lì potrebbe rimanere: si trova lungo il marciapiede e, trattandosi di suolo americano, i russi non possono rimuoverlo. Era successo qualcosa di analogo nel 2018, quando su iniziativa del consiglio comunale di Washington la piazzetta antistante all’ambasciata era stata ribattezzata “Boris Nemtsov Plaza“, in omaggio all’oppositore russo ucciso a colpi di pistola tre anni prima su un ponte a due passi dal Cremlino.

Washington, attorno alla sede diplomatica russa dominano il giallo e il blu

Chi abita di fronte ambasciata, invece, esprime il proprio dissenso accendendo luci gialle e blu, oppure esponendo palloncini degli stessi colori alle finestre o sui balconi. Anche la pensilina della fermata dell’autobus di fronte all’ambasciata russa è stata decorata con i colori di Kiev. Qualche giorno fa, davanti alla sede diplomatica di Mosca ha suonato da solo il famoso violoncellista americano di origini cinesi Yo-Yo Ma, in segno di protesta contro l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. E il Glover Hotel, che si trova dall’altra parte della strada, mostra da giorni una lunga bandiera gialloblu che va dal tetto al piano terra.

Prima di Washington ci sono state Riga e Vilnius

Il cambio di nome della via di Washington, per quanto temporaneo e simbolicamente messo in atto da un gruppo di attivisti, segue quello delle autorità lettoni e lituane. La strada dell’ambasciata russa a Riga si chiama infatti adesso “Via dell’Ucraina indipendente”, mentre a Vilnius la strada su cui si affaccia la sede diplomatica di Mosca è stata ribattezzata “Via degli eroi ucraini”.