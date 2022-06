Guerra in Ucraina, gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni a cinque aziende cinesi

Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni a cinque aziende cinesi, accusate di sostegno all’esercito russo. Il Dipartimento del Commercio Usa ha affermato che le società prese di mira avevano fornito articoli a «entità preoccupanti» russe prima dell’invasione dell’Ucraina del 24 febbraio, aggiungendo che «continuano a contrattare per fornire la Russia e soggetti sanzionati». Lo scrive il Global Times, aggiungendo che la misura ha causato una dura reazione del governo di Pechino: «La Cina ha svolto un ruolo costruttivo nella promozione dei colloqui di pace e non ha fornito assistenza militare a nessuna delle parti in conflitto», ha puntualizzato l’ambasciata cinese a Washington.

Stati Uniti, quali sono le aziende cinesi sanzionate

Le cinque aziende sanzionate sono Connec Electronics, Logistics Limited, King Pai Technology, Winninc Electronics e World Jetta. Quest’ultima ha sede a Hong Kong. «Questa azione invia un potente messaggio a entità e individui di tutto il mondo: se cercheranno di sostenere la Russia, saranno tagliati fuori dagli Stati Uniti», ha dichiarato il sottosegretario al Commercio per l’industria e la sicurezza Alan Estevez. L’inserimento nella blacklist statunitense implica che i fornitori di queste aziende avranno bisogno di una licenza da parte del Dipartimento del Commercio Usa per poter spedire loro ogni tipo di materiale.

Stati Uniti, sanzionate anche società britanniche e lituane

Sono 36 in tutto le aziende raggiunte da questo nuovo “pacchetto di sanzioni a stelle: tra esse anche aziende di Russia, Emirati Arabi Uniti, Lituania, Pakistan, Singapore, Regno Unito, Uzbekistan e Vietnam. In totale, delle 36 aziende coinvolte, 25 hanno impianti in Cina. «Non esiteremo ad agire, indipendentemente da dove si trovi un’azienda, se sta violando la legge degli Stati Uniti», ha affermato l’Assistente segretario al commercio per l’amministrazione delle esportazioni, Thea Rozman Kendler.