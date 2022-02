Ucraina, sposi nel primo giorno di guerra: «Potremmo morire, vogliamo solo stare insieme»

Si chiamano Yaryna Arieva e Sviatoslav Fursin. Lei ha 21 anni, lui 24, e si sarebbero dovuti sposare il 6 maggio. La loro storia sta facendo il giro del mondo, raccontata dalla Cnn, perché i due ragazzi ucraini hanno deciso di sposarsi subito, senza aspettare, durante il primo giorno di guerra tra Russia e Ucraina. Ieri, 24 febbraio, non c’è stata alcuna cerimonia sfarzosa per i due, ma soltanto il suono delle sirene e dei bombardamenti a fare da sottofondo. E come se non bastasse, archiviato l’evento i due sono andati ad arruolarsi.

Il racconto di Yaryna Arieva: «Molto spaventoso»

La giovane ha raccontato la loro storia. I due si sono conosciuti nell’ottobre del 2019 durante una manifestazione a Kiev. Avevano deciso di sposarsi e mancavano poco meno di tre mesi. Poi, lo scoppio della guerra. «La situazione è difficile. Combatteremo per la nostra terra», spiega la 21enne Yaryna Arieva, «potremmo morire e volevamo solo stare insieme prima di tutto questo». La giovane sposa ha poi continuato, spiegando anche i motivi che li hanno spinti ad arruolarsi subito dopo la cerimonia religiosa: «È stato molto spaventoso. Dobbiamo proteggere il nostro Paese, le persone che amiamo e la terra in cui viviamo».

La speranza di Yaryna: «Forse avremo la possibilità di festeggiare»

Nell’intervista alla Cnn, Yaryna Arieva poi svela la sua speranza: «Forse usciranno dal nostro Paese e avremo la possibilità di celebrare normalmente. Spero solo che tutto vada bene e che il nostro Paese possa essere sicuro e felice senza russi». Intanto nel secondo giorno di guerra i due ragazzi sono già impegnati al fronte: «La verità prevarrà».

A Reggio Emilia si sposa una coppia del Donbass

Intanto è di ieri la notizia di un altro matrimonio, quello con cui una coppia originaria del Donbass, lui russo e lei ucraina, ha voluto lanciare un messaggio di pace. Lo scorso 22 febbraio, Gleb Petrov, camionista di 37 anni e Nina Yezhova, 33 anni casalinga, hanno realizzato il loro sogno d’amore, proprio poche ore prima dello scoppio della guerra. «La loro è stata la migliore risposta possibile a chi, in queste ore drammatiche, vorrebbe vedere i loro popoli scendere in guerra l’uno contro l’altro», ha dichiarato il sindaco Gianluca Paoli, «A loro, al popolo russo e pure a quello ucraino, l’augurio che possa realizzarsi il loro sogno d’amore e di pace».