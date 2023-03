Ucraina, l’intelligence britannica: «I russi combattono con le pale»

Nel suo rapporto giornaliero l’intelligence britannica scrive che, alla fine di febbraio, riservisti russi mobilitati hanno dichiarato di aver ricevuto l’ordine di assaltare una roccaforte ucraina in cemento «armati solo di armi da fuoco e pale». Lo ha reso noto il ministero della Difesa, sottolineando che gli scontri corpo a corpo sono sempre meno rari nel conflitto in Ucraina, vista la carenza di proiettili che affligge l’esercito russo. Anche secondo Kyiv è un segnale inequivocabile che «Mosca è a corto di munizioni». Il che non è un mistero, viste le recente dichiarazioni di Evgeny Prigozhin,, fondatore del Gruppo Wagner, il quale ha attribuito l’alto numero di perdite proprio a questo problema.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 5 March 2023 Find out more about Defence Intelligence: https://t.co/1rgcwN71nQ pic.twitter.com/aoDmbCIQ6v — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 5, 2023

Progettata nel 1869, la pala usata dai russi è cambiato pochissimo

«Questo è probabilmente il risultato del fatto che il comando russo continua a insistere su un’azione offensiva composta in gran parte da fanteria a piedi, con meno supporto dal fuoco dell’artiglieria perché la Russia è a corto di munizioni», spiega l’intelligence di Londra, aggiungendo che la pala in dotazione ai riservisti russi è in realtà un vecchio strumento d’ordinanza della fanteria di Mosca, noto come MPL-50. Progettato nel 1869, da allora è cambiato pochissimo e la sua letalità «è particolarmente mitizzata in Russia». Nel dossier i servizi britannici hanno citato un soldato russo che ha raccontato di non essere stato preparato «né fisicamente né psicologicamente» al corpo a corpo.

Strumento da trincea, ascia, persino padella: i tanti usi della pala MPL-50

A onor del vero, occorre sottolineare che lo strumento bellico MPL-50, ideato dall’ufficiale danese Mads Johan Buch Linnemann e poi introdotto negli eserciti di Impero austro-ungarico, Germania, Francia, Romania e Urss, non è una semplice vanga. La pala, particolarmente in voga durante il periodo sovietico, è lunga circa 50 centimetri e ai lati della parte metallica viene affilata, per essere usata come ascia se necessario (si può “comodamente” portare alla cintura). Non è la sua funziona principale, essendo in primo luogo uno strumento per auto-trincerarsi sotto il fuoco nemico. Ampiamente utilizzato dai soldati dell’Armata Rossa, può essere però usato per superare ostacoli artificiali sul campo di battaglia e persino per cucinare, come se fosse una padella.