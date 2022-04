Guerra in Ucraina, sequestrato a Imperia un altro yacht russo

Nuovo blocco di uno yacht russo nei porti italiani. L’Ufficio delle Dogane di Imperia e la Capitaneria di Porto di Imperia hanno infatti sequestrato il panfilo New Vogue, lungo circa 30 metri e del valore di oltre 3,3 milioni di euro, attualmente ormeggiato presso l’approdo turistico di Imperia-Porto Maurizio: la sua proprietà è riconducibile a soggetti russi. Il sequestro dell’imbarcazione è stato eseguito ieri sera, a conclusione un’indagine di polizia giudiziaria che ha preso avvio all’inizio di marzo.

Durante l’indagine lo yacht è stato tenuto sotto controllo, per evitare che lasciasse l’ormeggio. Il sequestro è avvenuto dopo aver avuto informazioni dalla Dogana di un Paese terzo, dall’Unità Temporanea di Crisi Russo/Ucraina.

Sanremo e Trieste, congelati gli yacht di Timchenko e Melnichenko

Sono diversi i super yacht sequestrati a facoltose personalità russe, da quando è scoppiata la guerra in Ucraina e sono state varate sanzioni contro gli oligarchi vicini a Vladimir Putin. A inizio marzo, la Guardia di Finanza ha bloccato nel porto di Sanremo il maxi yacht Lena (52 metri e valore stimato in 50 milioni di dollari), di proprietà del magnate russo dell’energia e delle infrastrutture Gennady Timchenko. Tra venerdì 11 e sabato 12 marzo è stata messa sotto sequestro l’imbarcazione Sailing Yacht A, in rimessaggio al porto di Trieste, valore circa 530 milioni di euro: di proprietà del magnate Andrey Igorevich Melnichenko, è la barca a vela più grande al mondo (143 metri di lunghezza per 25 di larghezza) nonché una delle imbarcazioni più costose mai realizzate.

Nel porto di Imperia è stato bloccato anche il Lady M di Mordashov

Nel porto di Imperia era stato già “congelato” il Lady M di Alexei Mordashov, ovvero il secondo uomo più ricco di Russia: lungo “appena” 65 metri, è solo il secondo panfilo dell’oligarca. E sempre nel porto turistico della città ligure si trovano ormeggiati due lussuosi yacht del magnate Vitaly Vasilievich Kochetkov: Phi Phantom (34 metri) e Aurelia (38 metri). Battono entrambi bandiera maltese e al momento non sono stati oggetto di alcun provvedimento, a differenza del panfilo Phi, sempre di proprietà di Kochetkov, che invece è stato sequestrato dalla National Crime Agency nel porto di Canary Wharf, a Londra.