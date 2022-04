Ucraina, Wolverines scritto sui carri armati russi: ecco cosa significa

Alla Z russa, l’Ucraina risponde con la parola Wolverines. Sui carri armati distrutti ormai ex proprietà dell’esercito di Mosca compare la parola, in inglese, che tradotta significa «ghiottoni». Non un termine scelto a caso, da parte dei soldati della resistenza di Kyiv, ma una citazione cinematografica che si rifà al celebre film del 1984 Alba Rossa.

Alba Rossa: i Wolverines respingono i russi

La pellicola americana racconta di un’invasione sovietica nel pieno della Guerra Fredda. Il conflitto, però, si tiene negli Stati Uniti e la Russia approda nello Stato del Colorado. Lì un gruppo di studenti si unisce, in formazione da partigiani, per respingere gli antagonisti. Si fanno chiamare Wolverines, come la squadra di football del loro liceo. L’invasione è ambientata nel 1989, cinque anni dopo l’uscita del film nelle sale cinematografiche, e il regista John Milius ipotizzava un’alleanza tra l’allora Unione Sovietica e Cuba, per combattere l’America. Patrick Swayze e Charlie Sheen sono stati i grandi protagonisti del lungometraggio, diventato un cult nonostante il poco successo al botteghino.

Le scritte sui carri armati russi

La scritta Wolverines ora campeggia sui relitti dei carri armati russi. Decine i mezzi corazzati distrutti nei dintorni di Kyiv e quindi il graffito, in vernice bianca o nera sul cannone, continuano ad aumentare. Il rimando al film è un parallelismo evidente. La resistenza ucraina prosegue a contrastare l’esercito di Mosca e ora ha trovato anche una risposta a quella Z apparsa ovunque, divenuta simbolo dell’invasione russa. La Russia viene combattuta tanto nel film quanto nella realtà: l’Ucraina ora spera di vincere, come successo a Patrick Swayze e Charlie Sheen. A diffondere l’iniziativa sono stati, come sempre, i social. Su Twitter in tanti hanno rilanciato le foto dalla capitale ucraina. Ad esempio, il cronista Nolan Peterson ha scattato un selfie al fianco di uno dei mezzi corazzati distrutti.