Guerra in Ucraina, Visa e Mastercard sospendono le operazioni in Russia

Visa e Mastercard hanno sospeso le loro operazioni in Russia a seguito del conflitto in Ucraina. I cittadini russi sono così impossibilitati a fare i pagamenti nei due circuiti internazionali. Una volta completate tutte le operazioni, tutte le transazioni avviate con carte emesse dalle banche russe non funzioneranno più al di fuori del Paese e viceversa: tutte le carte emesse da istituti finanziari al di fuori della Russia non funzioneranno più all’interno della Federazione Russa.

Visa e Mastercard, decisione condivisa

«Siamo obbligati ad agire in seguito all’invasione russa dell’Ucraina e agli eventi inaccettabili a cui stiamo assistendo», ha dichiarato Al Kelly, presidente e Ceo di Visa. «Ci dispiace per l’impatto che questo avrà sui nostri stimati colleghi e sui clienti, partner, commercianti, titolari di carte in Russia. Questa guerra e la continua minaccia alla pace e alla stabilità richiedono una risposta in linea con i nostri valori».

Così recita invece la nota di Mastercard: «Per più di una settimana, il mondo ha assistito agli eventi scioccanti e devastanti dell’invasione russa. Questi sono stati e continueranno a essere giorni molto difficili, soprattutto per i nostri dipendenti e le loro famiglie in Ucraina; per i nostri colleghi con parenti e amici della regione; per i nostri colleghi in Russia; e per il resto di noi che stiamo guardando da lontano. Mentre facciamo questo passo, ci uniamo a tanti altri nella speranza e nell’impegno per un futuro più positivo, produttivo e pacifico per tutti».

Visa e Mastercard, le rassicurazioni di Sberbank

In ottemperanza alle sanzioni imposte alla Russia, le due società alcuni giorni fa avevano già bloccato di diversi enti finanziari dalla propria rete di pagamento. La banca di Stato russa Sberbank, attraverso l’agenzia Tass, ha fatto sapere che «tutte le carte dei clienti Sber funzioneranno, sarà possibile effettuare transazioni sul territorio della Russia, prelevare contanti, effettuare trasferimenti per numero di carta, pagare sia nei negozi fisici che online russi».