La Russia vieta l’ingresso nel Paese a Joe Biden e altri 962 americani

Il ministero degli Esteri russo ha pubblicato una lista di 963 cittadini statunitensi a cui è stato vietato l’ingresso in Russia. Tra essi figurano il presidente Joe Biden, il segretario di Stato Antony Blinken e il capo della Cia William Burns. Della lista fanno inoltre parte la speaker della Camera dei Rappresentanti Nancy Pelosi e il leader della maggioranza democratica al Senato, Chuck Schumer, come come decine di altri senatori e deputati. Federazione Russa off-limits anche per il figlio di Biden, Hunter, ex consigliere della società ucraina Burisma, e accusato da Mosca di essere coinvolto nel finanziamento di laboratori dove verrebbero sviluppate armi biologiche in Ucraina.

La decisione era nell’aria e arriva dopo il via libera, da parte di Biden, di un nuovo pacchetto di aiuti americani a Kyiv, da quasi 40 miliardi di dollari. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ringraziato su Twitter il presidente Usa: «Il supporto degli americani nella battaglia contro l’aggressore russo è cruciale. Attendiamo con ansia questi nuova e potenti aiuti per la difesa. Oggi ne abbiamo bisogno più che mai».

Grateful to @POTUS for signing the law on additional support for 🇺🇦. The leadership of 🇺🇸, President Biden & the American people in supporting 🇺🇦’s fight against the Russian aggressor is crucial. Look forward to new, powerful defense assistance. Today it is needed more than ever.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 21, 2022