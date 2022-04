Guerra in Ucraina, il Cremlino: «Uccisi 11 italiani»

Mosca ha avvisato Roma che undici «combattenti di professione» italiani sono caduti in territorio ucraino mentre partecipavano a operazioni militari contro le forze armate della Federazione russa. Lo riporta il Corriere della Sera. L’informazione sarebbe arrivata dal ministero della Difesa russo, che si sarebbe rivolto a Palazzo Chigi attraverso canali diplomatici.

Il Cremlino: circa 60 i foreign fighters italiani in Ucraina

«Ai mercenari non si applicano le norme del diritto umanitario internazionale», il messaggio del Cremlino. Una comunicazione minacciosa da parte del Cremlino: lascia infatti pensare che, in caso di cattura da parte delle truppe russe, i volontari italiani difficilmente resteranno prigionieri. Gli italiani morti in Ucraina avrebbero fatto parte di un’unità di circa 60 soldati, che avrebbe preso le difese di Kyiv, aiutando la resistenza ucraina contro l’avanzata russa. Dieci di loro sarebbero già rientrati in patria, mentre gli altri si troverebbero ancora nel Paese sotto attacco, assieme a «diverse migliaia di cittadini stranieri», giunti in Ucraina. «Le perdite irrecuperabili aumenteranno», avverte la nota.

Lettera del Cremlino a Roma, difficile stabilire l’attendibilità della comunicazione

Nell’articolo viene precisato che non si può avere l’assoluta certezza sull’attendibilità della notizia: alle autorità italiane non risulterebbe infatti la presenza di questi foreign fighters in Ucraina. Un mese fa, sempre secondo quanto scritto dal Corriere della Sera, ai funzionari dell’Antiterrorismo risultava la presenza di 17 italiani in Ucraina: nove schierati con Kyiv, otto con le truppe di Mosca. La nota del ministero della Difesa russo a Roma sarebbe simile a quelle trasmesse ad altre cancellerie europee. Al di là dell’attendibilità o meno di quanto comunicato dal Cremlino, si alza ulteriormente il livello di scontro tra Russia e Italia. Appena due giorni fa, l’ambasciatore russo in Italia, Sergey Razov, aveva parlato di «rapporti bilaterali in forte degrado», puntando il dito contro il governo italiano: «È strano che per arrivare alla pace si debbano mandare armi pesanti. Posso solo dire alle autorità italiane che con queste armi verranno uccisi civili e militari russi e questo non gioverà alle nostre relazioni».