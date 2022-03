Russia, Twitter lancia la versione Tor per eludere la censura

Mentre Mosca, con le sue norme sempre più repressive, censura e blocca l’informazione indipendente e dei più grandi giornali del mondo, i social network si organizzano per tentare di aiutare il popolo a veicolare direttamente le notizie. In particolare è Twitter ad aver sviluppato un servizio Tor, The Onion Router, che permette di accedere alla piattaforma in quei paesi in cui è stata bloccata. A sviluppare questo servizio è stato The Tor Project, organizzazione no profit che difende a spada tratta la libertà sul web, a livello sia di privacy sia di informazioni. La guerra tra Ucraina e Russia è stato un duro colpo per l’informazione e da ogni parte del mondo si tenta di trovare vie alternative per aiutare il popolo russo.

Così Twitter proverà a dare ai cittadini russi la possibilità di informarsi con altre fonti, rispetto a quelle autorizzate dal Cremlino. Il social network risponde con il servizio Tor alla chiusura avvenuta in Russia giorni fa, al pari di Facebook e altri portali. Soddisfatto lo sviluppatore Alec Muffet, che proprio su Twitter ha annunciato di essere orgoglioso di poter dare «privacy, integrità, fiducia e “sbloccabilità”» attraverso il Tor Project.

This is possibly the most important and long-awaited tweet that I’ve ever composed.

On behalf of @Twitter, I am delighted to announce their new @TorProject onion service, at:https://t.co/Un8u0AEXeE pic.twitter.com/AgEV4ZZt3k

— Alec Muffett (@AlecMuffett) March 8, 2022