Guerra in Ucraina, Ankara: «Posizioni di Kiev e Mosca coincidono su quattro punti cruciali»

Secondo il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, le posizioni di Russia e Ucraina «coincidono su punti importanti e critici». Lo ha detto nel corso di un’intervista al quotidiano Hurriyet. In particolare, ha spiegato il politico turco, Mosca e Kiev sarebbero in sintonia sui primi quattro punti della bozza di accordo di pace proposta dalla Russia. «Alcune questioni tuttavia devono essere risolte a livello di presidenti», ha aggiunto.

Ucraina-Russia, la Turchia disposta a ospitare il vertice

La Turchia, ha ricordato Cavusoglu, ha già espresso la sua disponibilità a organizzare un vertice trilaterale con Vladimir Putin, Volodymir Zelensky e Recep Tayyip Erdogan. «In caso di accordo, i presidenti di Russia e Ucraina si incontreranno certamente e le due parti non escludono tale possibilità», ha detto. «È importante che accada, in Turchia o in un altro Paese».

Accordo Ucraina-Russia, per Ankara è Putin a frenare

L’impegno di Ankara in tal senso è stato ribadito dal portavoce della presidenza turca, Ibrahim Kalin, nel corso di un’intervista concessa a Al Jazeera: «Manteniamo aperti i canali di comunicazione con entrambe le parti». Mosca e Kiev, ha aggiunto, hanno avuto riunioni a livello tecnico in Bielorussia, mentre la prima riunione a livello ministeriale è stata in occasione del Forum della diplomazia di Antalya, che si è svolto dall’11 al 13 marzo. Secondo il portavoce della presidenza turca, le possibilità di arrivare ad un accordo di pace ci sono: Zelensky, ha concluso, «è disposto fare questo incontro, ma Putin crede che le posizioni non siano ancora sufficientemente vicine».

Pace Ucraina-Russia, il commento di Lukashenko

Secondo il presidente bielorusso Alexander Lukashenko la guerra tra Ucraina e Russia «potrebbe finire molto rapidamente» se a “indirizzare” Zelensky fosse il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Lo ha detto alla tv giapponese Tbs, dichiarando che il presidente ucraino «riceve istruzioni da Biden e dal primo ministro britannico Boris Johnson».