Tesla pagherà 3 mesi di stipendi ai dipendenti che combatteranno in Ucraina

Già un paio di settimane fa Elon Musk, fondatore di Tesla, era sceso in campo per aiutare l’Ucraina nel conflitto contro la Russia. L’uomo più ricco del mondo aveva attivato la rete Starlink per dare una connessione internet stabile e veloce tramite satellite. Una mossa con cui Musk ha dato modo agli ucraini di restare in contatto con il resto del mondo, senza temere blocchi da parte dei russi visto che i server sono lontani dal Paese. Elon Musk, però, non si è fermato e ora ha deciso che darà tre mesi di paga ai dipendenti ucraini che vorranno andare a combattere per difendere il proprio Paese.

Tesla, tre mesi di paga ai dipendenti ucraini che vorranno combattere

Tesla non ha alcuna azienda in Ucraina, quindi l’appello di Elon Musk si rivolge ai dipendenti delle sedi europee, africane e del Medio Oriente. Il patto è semplice: chi vorrà andare a difendere il proprio Paese, combattendo con la resistenza contro l’esercito russo, riceverà tre mesi di stipendio. A giugno, poi, l’azienda valuterà la situazione in base a quale piega avrà preso la guerra tra Russia e Ucraina. E inoltre Tesla invierà svariate unità Powerwall. Si tratta di batterie in grado di fornire corrente elettrica dove attualmente non ce n’è a causa del conflitto. Infine, ricariche gratis a tutti gli utenti Tesla che fuggono dalla guerra.

Internet in Ucraina grazie a Starlink

Il supporto di Tesla e del suo fondatore Elon Musk alla causa ucraina è grande. Lo conferma lo stesso vicepremier ucraino Mykhailo Fedorov, che su Twitter ha dato conferma dell’arrivo della seconda spedizione di terminali satellitari Starlink, che garantiranno un servizio internet ancora più stabile e veloce in tutto il Paese. «Elon Musk mantiene la parola data. Grazie per sostenere l’Ucraina e la pace nel mondo intero», ha scritto per ringraziare il magnate canadese.