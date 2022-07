Guerra in Ucraina, Mosca obbliga gli insegnanti nei territori occupati a seguire il programma scolastico russo.

Mosca ha comunicato agli insegnanti ucraini nei territori occupati che hanno poche settimane per firmare uno speciale documento, che certifica la loro volontà di passare all’insegnamento del programma scolastico russo. La mossa della Russia mette molti di loro in una posizione difficile. Se non firmano, perderanno il lavoro e correranno il rischio di ritorsioni da parte delle forze russe. Se firmano, potrebbero essere al contrario accusati dalle autorità ucraine, che considerano l’adozione del programma scolastico russo come una forma di collaborazionismo.

Ucraina, i docenti hanno tempo fino al 21 luglio per firmare

Il Guardian ha parlato con insegnanti di zone occupate dalla Russia, nel sud-est dell’Ucraina, i quali hanno riferito che il termine ultimo per la firma del documento è il 21 luglio. L’alternativa è rappresentata dalle dimissioni. Alcuni docenti hanno raccontato di aver ricevuto anche minacce di sfratto, in caso di mancata firma. Da parte sua, il ministro dell’Istruzione russo, Sergey Kravtsov, ha annunciato che, quando il nuovo anno scolastico partirà, tutte le scuole nei territori occupati dell’Ucraina seguiranno gli standard russi: la scuola dovrebbe ripartire l’1 settembre.

Ucraina, cosa cambia con il programma scolastico russo

Un insegnante, che vive in un villaggio nell’area occupata di Kharkiv, ha detto al Guardian che, al momento, solo ai docenti di storia, geografia, lingua e scuola primaria è stato chiesto di firmare il documento. «Il programma di matematica, fisica, biologia e chimica non contribuisce alla propaganda, quindi gli insegnanti di queste materie sono lasciati liberi, per ora». Per quanto riguarda la letteratura, è probabile che le opere della maggior parte degli scrittori ucraini scompaiano dal programma, mentre quello di storia russa sarà maggiormente incentrato sulla vittoria sovietica nella Seconda guerra mondiale, senza molto spazio per il pensiero critico sulla repressione durante il periodo dell’Urss o sul passato imperiale.