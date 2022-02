Guerra in Ucraina, i talebani auspicano una soluzione pacifica al conflitto

Sei mesi dopo aver ripreso il controllo dell’Afghanistan con un’azione non troppo diversa da quella messa in atto da Putin, i talebani esprimono preoccupazione per quanto sta accadendo in Ucraina, invasa da truppe russe nella notte tra mercoledì e giovedì.

Ucraina-Russia, il comunicato dei talebani

«L’emirato islamico dell’Afghanistan sta monitorando attentamente la situazione in Ucraina ed esprime preoccupazione per la possibilità di vittime tra i civili», si può leggere nella nota diffusa da Abdul Qahar Balkhi, portavoce del ministro degli Esteri. «L’emirato islamico dell’Afghanistan sta monitorando attentamente la situazione in Ucraina ed esprime preoccupazione per la possibilità di vittime tra i civili». Il comunicato continua prosegue: «In linea con la sua politica estera di neutralità, l’Afghanistan chiede a entrambe le parti del conflitto di risolvere la crisi attraverso il dialogo e mezzi pacifici»

Ucraina, preoccupazione per gli afghani nel Paese

La nota pubblicata da Abdul Qahar Balkhi, portavoce di Amir Khan Muttaqi, si sofferma poi sui cittadini afghani, che al momento si trovano nel Paese attaccato dalla Russia: «Il governo talebano in Afghanistan invita inoltre le parti in conflitto a prestare attenzione alla salvaguardia della vita degli studenti e dei migranti afghani in Ucraina».

Ucraina, l’azione di Putin simile a quella dei talebani

La dichiarazione dei talebani arriva decisamente a sorpresa, in quanto nel corso degli ultimi due decenni in Afghanistan ci sono state migliaia di vittime civili, uccise proprio dai fondamentalisti islamici. Non solo: dopo 20 anni di conflitto e il ritiro delle forze Operazione Sostegno Risoluto, i le milizie talebane hanno ripreso il controllo del Paese con un’offensiva non troppo dissimile da quella russa, che ha permesso loro di conquistare rapidamente la maggior parte del territorio afghano e poi di entrare a Kabul il 15 agosto 2021, costringendo alla fuga il presidente Ashraf Ghani. Dall’Afghanistan all’Iran, sebbene Teheran si sia dichiarata apertamente contraria alla guerra in Ucraina, il ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amirabdollahian, ha affermato l’invasione russa dell’Ucraina «ha radici nelle provocazioni della Nato».