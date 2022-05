Ucraina, strage di delfini nel Mar Nero a causa della guerra

L’invasione russa in Ucraina sta generando un gran numero di vittime civili. Innocenti, anziani, donne, bambini, a cui si aggiungono altri decessi, come rivela il Guardian: quelli dei delfini del Mar Nero. Sulle coste di Turchia e Bulgaria, infatti, pare che dallo scorso 24 febbraio e con l’intensificarsi dei bombardamenti delle ultime settimane, si siano arenate decine di carcasse di delfini. Non chiare le ragioni del decesso, che potrebbero essere relative ai traumi acustici causati dai sonar delle navi da guerra che affollano le coste ucraine. Altri mammiferi, non solo delfini ma anche focene, finiscono intrappolati nelle reti da pesca nel tentativo di fuggire dai combattimenti.

La Tudav denuncia 80 delfini morti: «Aumento straordinario»

A denunciare la vicenda è stata per prima la Tudav, la Fondazione turca di ricerca marittima. Secondo i rapporti dell’organizzazione, sulle coste della Turchia sono stati rinvenuti più di 80 delfini morti. Un «aumento straordinario», lo ha definito la Fondazione, che si interroga sulle ragioni che hanno spinto oltre la metà di loro a finire nelle reti da pesca. Non ci sono segni sulle carcasse e per questo il presidente della Tudav, Bayram Ozturk, ha parlato di «domanda senza risposta». Secondo gli studiosi, però, i sonar restano l’ipotesi più accreditata, soprattutto per l’assenza di alcun trauma nell’altra metà dei delfini che si sono arenati sulle spiagge. I bombardamenti a poche decine di chilometri di distanza non permettono alla Fondazione di studiare in maniera più accurata la vicenda o di intervenire per la salvaguardia della specie.

Green Balkans e le focene sulle coste bulgare

E in Bulgaria la situazione non è diversa. La Green Balkans, organizzazione per la conservazione della natura, ha evidenziato come sulle coste bulgare siano state riscontrate le carcasse di almeno 50 focene, tutte impigliate e intrappolate nelle reti da pesca. Un numero troppo alto secondo Dimitar Popov, project manager dell’ente, che come Ozturk punta il dito contro i sonar. Gli studiosi bulgari affermano che le onde sonore utilizzate dalle navi per individuare i sottomarini confondono i mammiferi, spaventandoli e costringendoli a una fuga incontrollata, fino a spingerli alla morte. La vicenda arriva a pochi giorni dall’inizio dello spostamento annuale delle focene dal mar Nero al mare di Azov: un nuovo campanello d’allarme, perché i sonar potrebbero alterare il viaggio di delfini e focene.