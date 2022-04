Guerra in Ucraina, altra strage di civili a Makariv

Ancora orrore in Ucraina. All’indomani della strage causata ieri da un missile sulla stazione di Kramatorsk, nell’est del Paese, come rende noto il ministero della Difesa con un tweet, «mentre i soccorritori avanzano nei territori liberati dagli invasori, nuovi mostruosi crimini di guerra vengono alla luce»: nella cittadina di Makariv, nella regione di Kiev, «sono stati trovato 132 corpi martoriati di persone torturate e uccise».

As 🇺🇦 rescuers advance in the territory liberated from 🇷🇺 occupiers, new monstrous war crimes are uncovered. The town of Makariv in the Kyiv region is half ruined. 132 tormented bodies of tortured, murdered citizens have already been found.#russianwarcrimes

— Defence of Ukraine (@DefenceU) April 9, 2022