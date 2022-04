Guerra in Ucraina, gli Usa contribuiranno all’invio di carri armati sovietici

Arrivano a 2,3 miliardi di dollari gli aiuti militari stanziati dagli Stati Uniti a favore dell’Ucraina, che da quasi 40 giorni sta fronteggiando l’attacco della Russia. Come reso noto dal portavoce della Difesa, John Kirby, il Pentagono ha infatti notificato al Congresso lo stanziamento di altri 300 milioni di dollari: nel pacchetto sono compresi, tra gli altri, sistemi missilistici a guida laser, sistemi di contraerea, blindati, visori notturni e a sistema termico. Ma non solo.

Guerra in Ucraina, la dichiarazione del portavoce della Difesa Usa

«Gli Stati Uniti continueranno a utilizzare tutti gli strumenti disponibili per aiutare le forze armate ucraine a contrastare l’aggressione russa», ha dichiarato John Kirby. Secondo quanto riportato dal New York Times, che cita un funzionario americano, l’amministrazione Biden sta lavorando con gli alleati per fornire carri armati di fabbricazione sovietica alle difese ucraine, in particolare a quelle impegnate nella regione orientale del Donbass.

Guerra in Ucraina, Zelensky chiede anche di fornire caccia

Si tratta di una decisione che arriva come risposta a una specifica richiesta di Volodymyr Zelensky: essendo mezzi militari che i soldati ucraini sanno già come utilizzare, non ci sarà dunque bisogno di alcun addestramento. Usa come intermediari, dunque. È la prima volta, da quando è scoppiata la guerra, che gli Stati Uniti intraprendono un’iniziativa per sostenere la fornitura di carri armati. Il funzionario citato dal New York Times ha inoltre annunciato che i trasferimenti inizieranno presto, senza però specificare quanti carri armati saranno stati inviati o da quali Paesi arriveranno in Ucraina. Ma saranno sicuramente usati nel Donbass, per attacchi di artiglieria a lungo raggio contro obiettivi russi. A tal proposito, intervenuto a Fox News Zelensky ha detto che «la situazione nell’Est del Paese resta molto difficile» e che «la Russia si sta preparando a bombardare di nuovo il Donbass e Kharkiv», rinnovato la sua richiesta all’Occidente di fornire aerei per fronteggiare le potenza militare russa.