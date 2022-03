Ucraina, i soldati russi lasciano Chernobyl: si sono ammalati per le radiazioni

La Russia sta abbandonando la centrale di Chernobyl, in Ucraina? Una domanda legittima, rimbombata nelle scorse ore dopo un’indiscrezione lanciata da un funzionario del ministero della Difesa degli Stati Uniti. Pare che alcuni dei soldati russi che hanno prima assediato e poi conquistato il sito nucleare abbiano lasciato l’area. Sarebbe durato un mese, così, il presidio russo in uno dei luoghi che ha fatto la storia del ‘900, a causa del disastro nucleare del 1986. Sembrerebbe che i militari abbiano lasciato la centrale di Chernobyl per motivi di salute: si sarebbero ammalati a causa delle radiazioni. Il Pentagono non ha dubbi, ma non si sa con certezza se tutte le truppe abbiano abbandonato la zona.

I russi lasciano Chernobyl: ricoverati in un ospedale bielorusso

Durante i primi giorni di conquista della centrale nucleare era stata la comunità internazionale a preoccuparsi per i possibili disastri generati da un’eventuale compromissione della struttura. Oggi, invece, sembra che a spaventarsi siano i soldati russi. Secondo fonti ucraine, riprese anche da siti americani, alcuni militari avrebbero lasciato l’area e sarebbero stati ricoverati d’urgenza in un ospedale bielorusso specializzato in malattie dovute all’esposizione alle radiazioni. Una notizia che trova la conferma anche dal Pentagono, dove un funzionario ha dichiarato che tuttavia «non possiamo ancora dire se siano andati tutti via».

Cos’hanno fatto i soldati russi

Reuters avrebbe anche intercettato le dichiarazioni di alcuni lavoratori della centrale. Secondo la versione degli operatori di Chernobyl, i soldati sarebbero entrati nell’area senza alcuna protezione, esponendosi al forte impatto delle radiazioni che da quasi quarant’anni tiene la zona sotto scacco. Inoltre le truppe russe avrebbero scavato anche delle trincee nella cosiddetta foresta rossa, l’area che circonda la centrale nucleare e in cui neanche i lavoratori ucraini possono andare. Una vera «missione suicida», scrive il Guardian citando i lavoratori della struttura.

Soldati ammalati a Chernobyl: inconsapevoli del pericolo o truppe allo sbaraglio?

Sempre il Guardian evidenzia, attraverso le parole di Kim Willsher, come le teorie sulla vicenda possano essere due. Da una parte il giornale parla di una totale inconsapevolezza degli effettivi pericoli rappresentati dalle radiazioni a Chernobyl. Dall’altra parte l’eventuale volontà di mandare «allo sbaraglio» le truppe, confermando quella missione suicida che descrivono i lavoratori stessi. La Russia controlla un’altra centrale ucraina, Zaporizhzia, in cui la situazione è completamente diversa rispetto a quella dell’area del disastro del 1986.