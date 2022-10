Meme e video virali: la strategia social dell’Ucraina contro la Russia

La guerra in Ucraina si combatte anche sui social. Un fronte sul quale dall’inizio, come ricorda la Bbc, Kyiv ha sempre avuto la meglio. «Dobbiamo mostrare che l’Ucraina è in grado di vincere», spiega Olena (nome di fantasia), una content creator volontaria di Kyiv. «Nessuno vuole investire nei perdenti». In Rete campeggiano post e video che testimoniano l’orrore del conflitto ma anche clip e meme ironici. L’account governativo Defense of Ukraine conta già 1,5 milioni di follower, con decine di migliaia di like e condivisioni.

Post e video su Twitter, così l’Ucraina si muove sui social network

«Se questa fosse una guerra di meme, avremmo già vinto», ripete Olena, che lavora per conto del ministero della Difesa. Assieme a un team di cinque persone realizza 24 ore su 24 contenuti specifici da indirizzare al pubblico mondiale. Eccellenti i feedback sui social. Il post di maggior successo risale ad agosto e ha preso in giro i russi per un’eventuale vacanza in Crimea. «Consigliamo ai nostri stimati ospiti di non andare nella penisola», si legge nel post su Twitter. «Nessuna crema solare li proteggerà dagli effetti del fumo in aree non autorizzate». Il tutto sulle note di Cruel Summer delle Bananarama. Il video ha avuto 2,2 milioni di visualizzazioni e decine di migliaia di condivisioni.

Unless they want an unpleasantly hot summer break, we advise our valued russian guests not to visit Ukrainian Crimea. Because no amount of sunscreen will protect them from the hazardous effects of smoking in unauthorised areas.

🎶Bananarama pic.twitter.com/NnWnpZqMhR — Defense of Ukraine (@DefenceU) August 11, 2022

A giugno, l’account aveva pubblicato un video di ringraziamento per gli aiuti arrivati dal Regno Unito. Ad accompagnare le immagini dei missili anticarro britannici la musica dei Clash e clip di David Bowie, Shakespeare e Lewis Hamilton. Discorso simile per la Francia, che ha fornito missili semoventi. «I gesti romantici prendono forma», si legge nel post che accompagna un video con rose rosse, lo skyline di Parigi e cioccolatini. In sottofondo è possibile invece sentire la melodia di Je T’Aime Moi Non Plus di Serge Gainsbourg e Jane Birkin. Ancor più singolare il video con cui Kyiv ha ringraziato la Svezia, fra i preferiti di Olena. La canzone Money, Money, Money degli Abba accompagna le immagini dei missili Carl Gustav da 20 mila dollari, capaci di abbattere i carri T-90 russi.

The art of marketing Swedish-style. How to support the Forces of Good in war and promote the name of your king.

🇺🇦🤝🇸🇪

Don't stop, dear Swedes. Ukraine still needs your support. pic.twitter.com/SvyvLXj3Ts — Defense of Ukraine (@DefenceU) June 18, 2022

Così Kyiv fa leva sull’umore dei cittadini russi

Dipingere l’Ucraina come una nazione vincente è solo uno degli obiettivi della propaganda social di Kyiv. Fondamentale, come ha sottolineato Olena, è anche demoralizzare i cittadini della Russia. «Abbiamo iniziato mostrando i cadaveri dei loro soldati», ha proseguito la content creator. «Ci siamo resi conto che non funzionava, anzi li stava compattando contro di noi». Per questo, il team del ministero ha pubblicato su Twitter dure immagini con i civili colpiti dalla guerra in Ucraina, senza sortire però l’effetto sperato. «Nessuno condannava le azioni di Vladimir Putin, anzi ne erano orgogliosi». La mossa successiva è stata quella di scandagliare i social network di Mosca e comprendere quali tasti colpire. «Bisogna conoscere il posto in cui ci si muove», ha affermato Olena. La svolta è arrivata con la mobilitazione parziale dei riservisti. «Eravamo certi che li avrebbe demoralizzati».

Non mancano poi i contributi dei cittadini, che si interfacciano con il team di Olena grazie a Telegram. Decine i canali attivi, tra cui Offensiva Ucraina con quasi 100 mila iscritti. È possibile trovare aggiornamenti militari, inchieste sulla copertura televisiva di Mosca e servizi dai media occidentali. E la risposta russa? Per Olena sui social non si trova molto. «Non hanno trovato nulla di interessante», ha concluso alla Bbc. «Non ci sono umorismo, bellezza o dolore. E nessuna compassione».