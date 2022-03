Guerra in Ucraina, bloccato a Trieste il Sailing Yacht A: è dell’oligarca Melnichenko

Nuovo “congelamento” di beni russi da parte della Guardia di Finanza. Nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 marzo è stata messa sotto sequestro l’imbarcazione Sailing Yacht A, in rimessaggio al porto di Trieste, valore circa 530 milioni di euro: è di proprietà del magnate Andrey Igorevich Melnichenko, da poco sanzionato dall’Unione Europea a seguito dell’attacco della Russia all’Ucraina. Il lussuoso panfilo si trova in manutenzione nell’area dell’arsenale San Marco di Fincantieri: pare che l’oligarca avesse chiesto nei giorni scorsi di accelerare i lavori, in modo da poter spostare lo yacht il prima possibile.

Sailing Yacht A, un panfilo da record

Il provvedimento è stato eseguito ai sensi del decreto legislativo 109/2007 dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria. Varato nel 2015, il Sailing Yacht A è la barca a vela più grande al mondo (143 metri di lunghezza per 25 di larghezza) e una delle imbarcazioni più costose mai realizzate. Il panfilo batte bandiera delle Bermuda: è infatti registrata presso una società del territorio d’oltremare britannico.

Sailing Yacht A, il terzo mega yacht bloccato in Italia

Nei giorni scorsi, in Liguria, erano stati bloccati dalla Guardia di Finanza altri due mega yacht di proprietà di oligarchi russi: a Sanremo era toccato al Lena di Gennady Timchenko, proprietario di Volga Group e da decenni amico stretto di Vladimir Putin, mentre a Imperia è stato “congelato” il Lady M di Alexei Mordashov, patron del colosso siderurgico ed estrattivo Severstal. A questo punto rimangono due i mega yacht di proprietà di oligarchi russi che ancora non sono stati sequestrati: il Barbara di Vladimir Potanin e Ice di Sulejman Kerimov, anch’essi ormeggiati in Liguria.

Sailing Yacht A, chi è il proprietario Andrey Melnichenko

Classe 1972 e nato in Bielorussia, Andrey Melnichenko a soli 21 anni ha co-fondato Mdm Bank, che nei primi anni Duemila è stata insignita del titolo di migliore banca russa da più riviste specializzate. Negli stessi anni, Melnichenko è entrato nel mondo dell’industria: oggi è il principale azionista e membro del consiglio di amministrazione del gruppo EuroChem, che produce fertilizzanti, e della società di energia del carbone SUEK. Secondo Forbes, nel 2021 il patrimonio netto di Melnichenko è stimato in 19,8 miliardi di dollari.