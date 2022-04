Ucraina, congelati beni per 7 miliardi a Roman Abramovich

Nuovo colpo al patrimonio del magnate russo Roman Abramovich. Il patron del Chelsea è uno degli oligarchi più colpiti dalle sanzioni europee dovute alla guerra della Russia in Ucraina. Il motivo è legato a doppio filo con le tante proprietà che il miliardario ha nel Regno Unito. Ora il suo tesoro rischia di ridursi sempre di più. L’ultima decisione è arrivata dalla Royal Court of Jersey, che ha congelato beni pari a 7 miliardi di dollari, circa 6 miliardi e mezzo di euro.

La nota: «Perquisizioni in locali collegati ad Abramovich»

A diramare la nota ufficiale con cui è stata data la notizia è il Law Officers’ Department for the self-governing British Crown Dependency. Inizialmente nel documento si parla di perquisizione fatte ieri, martedì 12 aprile, dalla polizia di Jersey in locali che si ritiene siano collegati alle attività commerciali di Roman Abramovich. Poi altri dettagli: «La Royal Court il 12 aprile ha imposto un’ordinanza formale di congelamento, nota come saisie judiciaire, su beni che si sospetta siano collegati al signor Abramovich e che si trovano a Jersey e che si ritiene abbiano un valore superiore a 7 miliardi di dollari».

Jersey, isola nel Canale della Manica

L’isola di Jersey è praticamente un paradiso fiscale. Posta nel mezzo del Canale della Manica, ha un sistema fiscale particolare che la rende il più grande centro globale finanziario offshore al mondo. Sull’isola hanno sede più di 400 fondi di investimento, per un totale di 436 miliardi di euro. A questi si aggiungono altri 152 miliardi di euro depositati in 24 banche. Non si tratta comunque della prima sanzione ricevuta da Roman Abramovich. L’oligarca, che è stato anche uno dei mediatori nei negoziati tra Ucraina e Russia, rischiando anche l’avvelenamento, ha avuto un duro colpo al suo patrimonio. Tra i danni collaterali ai bilanci delle figlie fino a palazzi e yacht, per il patron del Chelsea è un momento molto delicato.