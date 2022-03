Ucraina, la Regina Elisabetta si schiera contro la guerra con un mazzo di fiori

La guerra in Ucraina con l’invasione russa prosegue e le prese di posizione da ogni parte del mondo sono ormai tantissime. Ce n’è una che ha fatto notizia, perché silenziosa ma potente, in bella vista davanti a fotografi e videomaker. Si tratta della scelta della Regina Elisabetta II, appena ripresasi dal Covid, che nella giornata di ieri ha incontrato Justin Trudeau. Sul tavolo alle loro spalle, a fare da sfondo ma ben visibili tra i due, campeggiano fiori gialli e azzurri, a richiamare la bandiera ucraina. Una condanna del conflitto tra le righe, ma presente.

Elisabetta e i fiori gialli e azzurri

Secondo il costume della corona britannica, la regina non prende ufficialmente posizione con comunicati, interviste o condanne, ma in questo caso Elisabetta ha voluto parzialmente trasgredire la regola. La sua scelta di schierarsi al fianco dell’Ucraina viene dimostrata, quindi, con la coreografia, sempre studiata nei minimi dettagli. Per questo dal Regno Unito sono sicuro che la scelta floreale non sia un caso. La regina, attualmente al castello di Windsor, ha ricevuto Justin Trudeau, che l’ha definitiva «perspicace come sempre».

La donazione nei confronti dell’Ucraina

A questo si aggiunge un altro fattore importante. La regina ha deciso di effettuare una grossa donazione in favore della popolazione ucraina. Inoltre il resto della famiglia reale, da Carlo e Camilla a William e Kate, hanno apertamente condannato la guerra e la Russia per la scelta di invadere l’Ucraina. Il principe e la moglie sono stati insieme a vari enti di beneficienza, hanno ricevuto l’ambasciatore ucraino e si sono definiti «profondamente commossi da ciò che abbiamo ascoltato e soprattutto dallo straordinario coraggio e generosità della comunità ucraina di fonte a una tale terribile aggressione».

La Regina Elisabetta e il Covid

Sono state comunque settimane particolari per la Regina Elisabetta, che lo scorso 20 febbraio ha scoperto di essere positiva al Covid. Vaccinata con tre dosi, ha comunque vissuto tranquillamente la quarantena, senza particolari patemi. La 95enne ha superato il virus e l’incontro con il primo ministro canadese Justin Trudeau è stato il primo dalla negativizzazione.