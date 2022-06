La Russia, l’Ucraina e la guerra generazionale

La guerra di Mosca contro Kyiv non si combatte solo sul campo. È anche di una battaglia generazionale. Come sottolinea Meduza, il gap tra i vertici russi e quelli ucraini balza agli occhi. I membri del cerchio magico di Vladimir Putin sono nati nella maggior parte dei casi tra la metà degli Anni 40 e i 60, è la cosiddetta ultima generazione sovietica. Al contrario i fedelissimi di Volodymyr Zelensky tra i 70 e gli 80. Hanno cioè vissuto gli anni della Perestroika. L’invasione russa, inoltre, ha evidenziato lo scontro in atto all’interno della stessa Federazione dove l’accesso al potere dei più giovani è costantemente sbarrato dalla nomenklatura.

I bambini dell’era Breznev e i bambini dell’era Gorbaciov

Gli uomini di Putin hanno cominciato la loro carriera nell’era Breznev, quando insieme con l’Urss cominciava a sgretolarsi ogni idealismo collettivista. Delusi da ciò che stava diventando la Madre Russia, seppellirono il vecchio sistema come spiegato bene dall’antropologo Alexei Yurchak dell’Università di Berkeley nel libro del 2006 Everything was Forever, Until it was No More: The Last Soviet Generation (Tutto era per sempre, finché non c’era più). Se la Russia fosse diventata una democrazia compiuta, con un turnover della classe dirigente realmente competitivo, chi era cresciuto sotto Breznev avrebbe dovuto lasciare posto alla nuova generazione, quella formatasi con Gorbaciov e Yeltsin, la cosiddetta Generazione X. Se i primi da bambini avevano vissuto sulla loro pelle la delusione per il tramonto dell’Urss, i secondi condividevano le speranze della Perestroika. Speranze e prospettive che via via sono state erose dal putinismo. Naturalmente la differenza culturale non può essere definita solo su base anagrafica. Molti over 60 si sono opposti a Putin, finendo spesso travolti dal regime. Chi invece è entrato alla nomenklatura per legami familiari e chiunque abbia studiato alla “scuola dei governatori” si è legato al sistema attraverso una lealtà incondizionata. Il fatto che pochissime persone abbiano disertato dimostra come un posto al vertice sia ancora redditizio e come il prezzo dell’uscita sia troppo alto visto che equivale a un tradimento (come raccontano le vicende dell’ex Ceo di Aeroflot Andrey Panov o dell’ex dirigente della Gazprombank Igor Volobuyev).

Perché quella di Putin è una non-élite

La corte putiniana insomma considera l’altro un nemico, un ‘agente straniero’ da reprimere e punire. In realtà però quella dello zar è una élite-non élite, come spiega Nikolai Petrov, ricercatore della Chatham House e professore di scienza politica a Mosca. I suoi rappresentanti infatti non vantano cv di eccellenza, non hanno avuto riconoscimenti individuali. Sono lì solo perché qualcuno li ha investiti. Per questo risultano essere totalmente interscambiabili. Le caratteristiche principali della cosiddetta élite di Putin, mette in chiaro Petrov, sono in altre parole il primato della lealtà contro l’efficienza e l’obbedienza cieca ai superiori. Dinamiche del tutto simili a quelle ucraine prima del 2014. Con l’annessione della Crimea e la guerra nel Donbass, l’ex repubblica sovietica è stata costretta a ripensarsi. Il cambio delle élite è diventata una necessità. Oggi, il governo ucraino, l’ufficio del presidente, l’esercito e altre strutture statali sono guidati da persone che hanno studiato l’Urss sui libri di scuola e dell’università. La maggior parte di loro ha cominciato a muovere i primi passi nell’Ucraina post sovietica, è riuscita a costruire qualcosa o, banalmente, è stata eletta.

Il gap generazionale tra Kyiv e Mosca

I dati anagrafici parlano chiaro. Un terzo del gabinetto di Zelensky è composto da persone nate negli Anni 80, comprese le prime vicepremier Yulia Svyrydenko e Olga Stefanishyna (classe 1985). Il volto dell’Ucraina sulla scena mondiale è rappresentato dal ministro degli Esteri Dmytro Kuleba, 41 anni come il collega alle Finanze Sergi Marchenko e della Giustizia Denys Maliuska. Il ministro delle Infrastrutture Oleksandr Kubrakov ha 40 anni e il ministro della Salute Viktor Liashko ne ha 42. Il ministro della Trasformazione digitale Mykhailo Fedorov ha solo 31 anni. I membri chiave dell’ufficio del presidente hanno tra i 40 e i 50 anni, compreso Zelensky che ha 44 anni. La differenza con i cosiddetti siloviki, gli uomini forti del Cremlino è lampante. Il ministro degli Esteri Sergei Lavrov ha 72 anni, Sergei Naryshkin, direttore del servizio di intelligence internazionale, ne ha 67, Nikolai Patrushev, segretario del Consiglio di sicurezza, 70; Igor Sechin, amministratore delegato di Rosneft, 61 e Sergei Shoigu, ministro della Difesa, 67. Putin invece ne ha 70.

La catena di comando delle forze armate ucraine e quella russa

Lo stesso divario è presente nei vertici dell’esercito. Il generale Valerii Zaluzhnyi, 48 anni, nominato nel 2021 comandante in capo delle forze armate ucraine, spinge sul ricambio generazionale. «I giovani soldati e i giovani ufficiali sono persone completamente diverse, non sono come noi quando eravamo luogotenenti», spiegava in una intervista prima dell’invasione russa. «Queste sono nuove piantine cambieranno completamente l’esercito nei prossimi cinque anni. Quasi tutti conoscono le lingue straniere, hanno una padronanza della tecnologia. I nuovi sergenti non sono idioti come nell’esercito russo, per esempio, ma veri assistenti che presto sostituiranno gli ufficiali». Una differenza che potrebbe spiegare anche le difficoltà riscontrate dall’armata di Mosca sul campo di battaglia. Gli ufficiali ucraini sono preparati a prendere l’iniziativa e decisioni tattiche in battaglia, il che, in uno scenario di guerra che cambia rapidamente, può portare a non seguire gli ordini alla lettera. Lo stile russo, rigidamente centralizzato, è completamente diverso. Ed è esattamente il modello da cui gli ucraini hanno cercato di allontanarsi attraverso l’addestramento con istruttori militari occidentali. L’Ucraina ha iniziato a riformare le sue forze armate nel 2016. Oggi, soldati senza l’esperienza sovietica ricoprono ruoli chiave sia nell’esercito sia nei servizi. Al contrario, in Russia la subordinazione assoluta ai capi si è via via inasprita. E se è vero che è Vladimir Putin in prima persona a decidere operazioni e strategie nel conflitto, questo non fa altro che paralizzare la catena di comando. I generali russi sono infatti costretti a coordinare ogni loro mossa con i vertici.

La Russia deve fare i conti con una generazione perduta

Il vero dramma con cui la Russia dovrà fare i conti anche in futuro è la perdita di almeno una generazione. I russi nati negli Anni 70 e 80 – che avrebbero potuto e dovuto essere oggi i decisori chiave – devono accontentarsi di essere ingranaggi, oppure rischiare la loro libertà (come il leader dell’opposizione Alexey Navalny, che ha solo un anno e mezzo in più di Zelensky). L‘altra possibilità è emigrare. Chi è cresciuto durante gli anni della Perestrojka è stato tagliato fuori. E questo perché lo zar non si fida. La generazione X sa di essere stata fregata dai suoi predecessori, una nomenklatura che non solo non ha ceduto il passo alle nuove leve ma ha solo promosso i propri figli e fedelissimi bloccando così l’ascensore sociale. Per questo i 40 e i 50enni hanno perso ogni entusiasmo per la politica preferendo concentrarsi sul lavoro. Insomma, una delle ragioni della guerra scatenata da Putin è il mantenimento del potere.