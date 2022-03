Putin cita J.K. Rowling: «L’Occidente ha cancellato lei e vuole farlo con la cultura russa»

Vladimir Putin paragona la situazione della Russia, isolata dall’Occidente in virtù della scelta di invadere l’Ucraina, a quanto successo negli ultimi anni a J.K. Rowling. L’autrice della saga di Harry Potter ormai dal 2020 è protagonista di un vortice di polemiche e critiche nato sulla base di alcune sue dichiarazioni che hanno indignato la comunità LGBTQ+ e non solo. Il leader del Cremlino l’ha citata durante un suo discorso alla tv russa, spiegando che l’Occidente l’ha «cancellata perché non soddisfaceva le richieste dei diritti di genere», come ora starebbe tentando di fare con la cultura russa.

Putin contro l’Occidente: «Cerca di cancellare il nostro Paese»

Può J.K. Rowling, ormai da tempo accusata di transfobia, essere in una posizione simile a quella della Russia attuale, almeno nel rapporto con i Paesi dell’Occidente? Per Vladimir Putin è proprio così. A spiegare il paragone è proprio il leader del Cremlino, intervenuto alla tv russa. «La Rowling è stata cancellata perché non soddisfaceva le richieste dei diritti di genere. Adesso vogliono provare a cancellare un’intera cultura millenaria e vietano scrittori e libri. Stanno cercando di cancellare il nostro Paese». Il presidente russo ha specificato di stare parlando «della progressiva discriminazione di tutto ciò che ha a che fare con la Russia».

Putin cita i roghi dei libri dei nazisti

Ma non è finita. Oltre all’azzardato paragone con l’autrice della saga di Harry Potter, Putin ha citato anche i roghi dei libri organizzati negli anni ’30 dai nazisti. «È impossibile immaginare una cosa del genere nel nostro Paese», ha attaccato, «e contro questo siamo assicurati grazie alla nostra cultura. Ed è per noi inseparabile dalla nostra madrepatria, dalla Russia, dove non c’è posto per l’intolleranza etnica, dove da secoli convivono rappresentanti di decine di gruppi etnici».