Guerra in Ucraina, i russi usano nastri verdi per protestare contro Putin

Un semplice nastro verde è in grado di lanciare un messaggio silenzioso ma molto potente. Da più di una settimana sono comparsi in ogni città russa, soprattutto nella capitale Mosca, e il significato è stato spiegato su Twitter e TikTok. Il nastro verde è diventato il simbolo dei russi che protestano contro la guerra. Vengono lasciati ovunque: dalle fermate degli autobus ai pali della luce, dai semafori ai monumenti. e sono soprattutto i più giovani a riempire le strade di verde, considerato il colore della pace. Un messaggio a Putin e al Cremlino: non tutti i cittadini vogliono il conflitto con l’Ucraina.

La scelta simbolica del colore verde

I nastri verdi acquisiscono ogni giorno che passa maggiore risalto e significato. La manifestazione silenziosa scelta dai russi, che alternano questo gesto a veri sit-in che spesso sfociano in arresti e repressione, prosegue e fa il giro del mondo tramite i social. Tutto si basa sulla scelta del colore. Il verde è considerato il colore della pace, ma è anche generato dalla fusione di blu e giallo, i colori della bandiera ucraina. Inoltre, altre proteste hanno visto il verde come protagonista: basti pensare alle primavere arabe.

Le associazioni russe: «Putin sta mentendo»

I più attivi sono soprattutto i giovani, da soli o riuniti in associazioni. Tra loro ci sono gli attivisti del Movimento Democratico Giovanile Vesna di San Pietroburgo. Domenica è in programma una protesta, ma intanto si prosegue a diffondere l’idea dei nastri verdi. «L’economia russa è già in rovina», scrivono su Twitter, «Putin sta mentendo. Le persone camminano ogni giorno. Non puoi fermarti, non puoi arrenderti, non puoi avere paura. Annunceremo i luoghi delle manifestazioni alla vigilia dell’azione. Nel frattempo, spargi la voce più che puoi».