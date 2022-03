Guerra in Ucraina: è giusto che musica e lirica prendano posizione

Nell’aprile del 1958, un pianista 24enne della Louisiana di nome Harvey Lavan Cliburn Jr., in arte Van Cliburn, planò con le sue mani immense e il suo talento smisurato sulla prima edizione del Concorso Cajkovskij di Mosca, voluto dal regime sovietico per mettere in vetrina i propri giovani, vincendolo trionfalmente. Era forse la prima volta che un artista americano valicava la cosiddetta cortina di ferro, nel pieno della Guerra Fredda. Al suo ritorno in patria, gli fu riservata una parata sulla Quinta Strada a New York: auto scoperta e lancio di stelle filanti.

La crisi dei missili a Cuba era ancora di là da venire e la distensione fra i blocchi avrebbe conosciuto molti alti e bassi, mentre sarebbe diventato un flusso continuo e in qualche momento consistente quello degli espatriati, di chi, come si diceva allora, decideva di fuggire in Occidente. Così, a scanso di problemi, anche un “Artista del Popolo Russo” tre volte insignito dell’Ordine di Lenin, come il sommo Sviatoslav Richter, peraltro di origini ucraine, quando suonava fuori dalla Russia era discretamente affiancato da un paio di accompagnatori “politici”.

Con l’invasione dell’Ucraina i fantasmi del bipolarismo culturale sono diventati di nuovo realtà

Dopo la caduta del comunismo, la fuga in Occidente degli artisti russi non è più stata una tentazione. E per un trentennio la loro presenza ha arricchito senza ostacoli tutti i teatri del mondo, diventando in qualche caso particolarmente importante e massiccia. Ora però i fantasmi del bipolarismo culturale sono improvvisamente e sciaguratamente diventati di nuovo realtà, tra le prime conseguenze della guerra voluta da Putin e dell’invasione dell’Ucraina da parte dell’esercito russo. Con un effetto domino che non sembra per il momento destinato a rallentare, stiamo assistendo al crollo di carriere che sembravano inarrestabili, sull’onda delle chiusure che i teatri occidentali uno dopo l’altro decretano nei confronti di personaggi estremamente influenti specialmente nel mondo della musica.

Il silenzio di Valery Gergiev scaricato in Europa e negli Usa

Colpisce il caso di Valery Gergiev, perché quando la guerra è cominciata si trovava alla Scala per dirigere La Dama di Picche di Cajkovskij e perché la sua influenza nel mondo della musica in Europa e anche negli Stati Uniti era straordinaria: direzioni stabili, tournée, presenze nelle Capitali e nei teatri più importanti di tutto il mondo, registrazioni con primarie case discografiche occidentali. Apparentemente, tutto ciò è finito. Scaricato anche dal suo agente per l’Europa, Gergiev paga inevitabilmente non solo e non tanto il ruolo di fiancheggiatore culturale di Putin, ma il suo sostegno politico sempre ribadito e sottolineato per il leader russo, fino alla firma di documenti di appoggio per le iniziative più controverse, come l’annessione della Crimea nel 2014. Richiesto dal sindaco di Milano di prendere quanto meno le distanze dalla guerra contro l’Ucraina, Gergiev si è chiuso nel silenzio. Qualcosa del genere è accaduto a Monaco, Rotterdam, al festival di Verbier. I Wiener Philharmoniker lo hanno a loro volta scaricato senza indugio: doveva dirigere alcuni concerti alla Carnegie Hall di New York.

A sostituire il direttore moscovita alla Scala sarà il suo assistente Zangiev

Il direttore moscovita è rimasto impassibile e irremovibile. Posizione coerente con il fatto di essere un rappresentante di primissimo piano del nazionalismo culturale e musicale che Putin agevola in tutti i modi e sovvenziona principescamente e che lo ha portato a essere figura potentissima e imprescindibile nel mondo artistico in Russia. Poi mercoledì pomeriggio la Scala ha annunciato che a sostituirlo sul podio della Dama di Picche sarà il suo assistente, il 28enne Timur Zangiev, che già aveva fatto il grosso del lavoro di preparazione. Non un russo in senso stretto, al contrario di quanto si è letto nei primi commenti sui social: è infatti originario della Repubblica autonoma dell’Ossezia del Nord-Alenia, che comunque fa parte della Federazione Russa. Una differenza che dev’essere parsa sufficiente al sindaco Sala e al sovrintendente Meyer.

Anna Netrebko ha cancellato preventivamente i suoi impegni

Più sorprendente il caso di Anna Netrebko. Il soprano che è diventata una stella planetaria della lirica partendo dalle mansioni di donna delle pulizie al teatro Marinskij di San Pietroburgo (il regno di Gergiev) si è espressa pubblicamente contro la guerra scatenata da Putin, affermando però che nessun russo può essere costretto a “denunciare” la madrepatria. In apparenza, una difesa d’ufficio di Gergiev, dopo la quale Netrebko ha cominciato a cancellare i suoi impegni senza nemmeno attendere le mosse dei teatri europei. Evidentemente c’è la consapevolezza di una situazione di muro contro muro, del resto determinata da chi questa guerra ha voluto e scatenato. Perché nel dibattito che inevitabilmente si è aperto su queste e su tante altre “rinunce” a protagonisti russi nella programmazione, al di là del merito (non tutti gli artisti sono politicamente coinvolti come Gergiev, o graditi al regime russo fino a diventare personaggi-immagine come Netrebko) si nota la mancanza di consapevolezza (in buona o in cattiva fede) a proposito della situazione in cui Putin ha messo l’Ucraina, l’Europa e il mondo.

I casi dei direttori rimasti in Germania durante il nazismo sono invocati a sproposito

Il tema non sono più le esecrabili violazioni dei diritti umani perpetrate dalle varie autocrazie repressive sparse sulla faccia della Terra, alle quali l’Occidente risponde purtroppo da sempre in ordine sparso e inefficace. Oggi il contesto è una terrificante guerra di aggressione che inevitabilmente spacca il mondo in due: da una parte gli aggrediti e chi li sostiene, dall’altra gli aggressori. Fino a quando non taceranno le armi e l’Ucraina non tornerà a essere un Paese indipendente e libero di scegliere il suo destino, esisterà una nuova cortina di ferro che inevitabilmente dividerà anche il mondo della cultura. I casi dei direttori d’orchestra rimasti in Germania durante il nazismo, spesso invocati per indicare la necessità che l’arte resti separata dalla politica, sono invocati a sproposito. Perché arte e politica sono da sempre indissolubilmente legate. E perché in tempo di guerra quei direttori (Furtwängler, Karajan e altri) non salivano certo sul podio in Paesi che in quel momento combattevano contro la Germania di Hitler. Anche se non avevano espresso un appoggio politico diretto al dittatore nazista, come invece Gergiev ha fatto con Putin.

Essere in guerra si riflette non solo sulle nostre economie ma anche sulle attività culturali e musicali

Il fatto è che siamo in guerra, non direttamente ma non meno impegnativamente. E questo non può non riflettersi sulle attività culturali e musicali. Esattamente come si riflette sulle nostre economie e quindi sul nostro tenore di vita e sulle condizioni di vita stesse, se dovremo riscaldare un po’ meno le nostre case. Questo sconvolgimento epocale riguarda anche i teatri: il contributo fornito finora da tanti artisti russi era molto importante ed è innegabile che la ricchezza delle proposte non sarà la stessa, fino a quando la guerra non sarà finita e si potrà pensare a una nuova distensione. È un prezzo da pagare, che non potrà non causare strascichi di gestione e di immagine, ma al quale non ci si può sottrarre nel nome della presunta autonomia assoluta dell’arte. Oggi appare inevitabile dire di no agli artisti russi che non vogliono o non possono fare una scelta di campo chiara e non prendono le distanze da chi ci ha dichiarato guerra. Ma questo non significa affatto cancellare Cajkovskij o qualsiasi altro autore della grande tradizione russa. In attesa che giunga il momento in cui torneranno a proporceli a casa nostra anche coloro che adesso non è opportuno lo facciano.