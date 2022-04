Guerra in Ucraina, Mosca: «Provocazioni Usa per accusare l’esercito russo dell’uso di armi nucleari»

«Gli Stati Uniti stanno pianificando provocazioni per poter poi accusare l’esercito russo di utilizzare armi di distruzione di massa in Ucraina». Lo ha affermato il capo dell’unità di protezione chimica, biologica e nucleare del ministero della Difesa russo, Igor Kirillov, citato dall’agenzia Tass. «Questo piano è già stato sviluppato ed è una reazione al successo della Russia nel condurre l’operazione militare speciale». Non è la prima volta che la Federazione Russa fa riferimento a provocazioni da parte dell’Ucraina, degli Stati Uniti e degli alleati Nato.

«Altre armi all’Ucraina? Così si rischia lo scontro diretto Usa-Russia», aveva dichiarato l’ambasciatore russo a Washington, Anatoly Antonov, definendo gli aiuti dei Paesi occidentali come «azioni pericolose e provocatorie», perché dirette contro la Federazione Russa. Il Cremlino ha definito «provocazioni in grado di minacciare la sicurezza internazionale» anche le immagini del massacro di Bucha, bollate come una messinscena ucraina, chiedendo una riunione del Consiglio di sicurezza dell’Onu sui crimini di guerra nella città alle porte di Kyiv, respingendo categoricamente qualsiasi accusa di coinvolgimento.

Tensione Russia-Stati Uniti, c’è anche il missile Sarmat

La tensione tra Russia e Stati Uniti rimane alta. Dmitry Rogozin, il capo del Roscosmos, ovvero la società russa responsabile dei voli spaziali, ha annunciato che il nuovo missile balistico intercontinentale Sarmat sarà pronto per l’utilizzo entro l’autunno. Il missile, capace secondo il ministero della Difesa «di penetrare ogni sistema di difesa missilistica esistente o futura», è stato testato dal cosmodromo di Plesetsk. Il presidente russo Vladimir Putin si è congratulato con i militari per il successo del test, dichiarando che il nuovo missile darà garanzie di sicurezza alla Russia «contro le attuali minacce». L’arma, ha detto il presidente russo, «farà riflettere coloro che stanno minacciando la Russia». Da parte sua, il Pentagono ha reso noto di non considerare il lancio del missile Sarmat una minaccia, ma «un’operazione di routine».