Russia, la principessa Romanova condanna l’invasione in Ucraina

Anche la principessa Maria Vladimirovna Romanova ha condannato l’invasione russa dell’Ucraina, pregando per la fine del conflitto bellico. La 68enne, a capo della casa imperiale di Russia dal 1992, ha apertamente dichiarato che si tratta di qualcosa di «mostruoso e innaturale, come lo sterminio reciproco da parte dei membri della stessa famiglia». Per lei russi e ucraini sono residenti di «una patria comune».

La principessa Romanova: «Versato sangue dei fratelli per 8 anni»

Una presa di posizione importante, sebbene Maria Vladimirovna Romanova abbia apertamente dichiarato che la famiglia imperiale non si sente in diritto di esprimere posizioni politiche. «Non ci sono informazioni complete che consentano un giudizio equo senza il rischio di danni involontari», ha spiegato. «È terribile e doloroso vedere come per 8 anni il sangue dei fratelli sia stato versato a seguito del confronto», ha proseguito l’erede dei Romanov. «Come sorelle, padri, nonni e bisnonni che insieme hanno difeso la Patria comune, persone pacifiche, muoiano e soffrano, come i genitori versino lacrime sulle bare dei loro figli. Ora il corso di questi eventi ha portato a sconvolgimenti ancora più grandi».

Chi è Maria Vladimirovna Romanova

Maria Vladimirovna Romanova è nata il 23 dicembre 1953 ed è figlia del granduca Vladimir Kirillovic Romanov, Protettore del Trono Imperiale e Capo della casa imperiale di Russia. La dinastia Romanov ha governato fino alla Rivoluzione del 1917. A lungo si è discusso su chi sarebbe oggi il legittimo erede al trono tra la granduchessa di Russia e il figlio George Mikhailovich Romanov. La donna vive in Francia, ma si sposta costantemente nel suo Paese d’origine e in Spagna. Nel 1969 ha giurato fedeltà alla Russia e suo padre pubblicò un proclama in cui stabiliva che lei sarebbe stata la sua erede come Protettore del trono russo. Da lì si generò la frattura con gli altri rami della famiglia reale.

Il matrimonio e la nascita di George Romanov

La donna si è poi sposata nel 1976 con il cugino di terzo grado, il principe Francesco Guglielmo di Prussia. Un doppio matrimonio, con rito civile in Russia e religioso a Madrid, nella cappella ortodossa. L’unione durò poco meno di sei anni, ma nel frattempo nacque George Mikhailovich Romanov, che recentemente ha sposato l’italiana Rebecca Bettarini.