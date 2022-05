In Polonia lanciata vernice rossa contro un ambasciatore russo

Alcuni attivisti hanno versato e lanciato vernice rossa contro l’ambasciatore russo Sergei Andreev, recatosi a Varsavia in occasione della Giornata della Vittoria, che si celebra il 9 maggio. Il diplomatico e il suo staff stava per deporre una corona di fiori al cimitero dei soldati sovietici quando è stato colpito dalla vernice, segno della protesta polacca contro l’invasione russa in Ucraina. La notizia è stata subito riportata dai quotidiani di Mosca, che parlano di «attivisti filo-ucraini» e ha fatto il giro del web, con il video della manifestazione a riscuotere molti like e condivisioni in ogni parte del pianeta.

I cori dei manifestanti: «Fascisti, fascisti»

Nei video si vede chiaramente la “pioggia” di vernice colpire ai volti i diplomatici russi dello staff di Sergei Andreev. La folla applaude al gesto e intona cori contro l’ambasciatore e i membri della delegazione di Mosca: «Fascisti, fascisti». Lo stesso Andreev è stato poi sentito dall’agenzia di stampa russa Ria Novosti. Ai giornalisti del proprio Paese ha detto di non essere stato colpito in maniera pesante dall’attacco.

Maria Zakharova: «Non ci intimidiranno»

Dal Cremlino è stata la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova, a raccontare la vicenda. «A Varsavia, durante la deposizione di una corona di fiori al cimitero dei soldati sovietici, è stato compiuto un attacco all’ambasciatore russo in Polonia, Sergei Andreev, e ai diplomatici russi che lo accompagnavano», spiega. Poi l’attacco: «Gli ammiratori del neonazismo hanno mostrato di nuovo i loro volti». Un riferimento chiaro alle parole del governo russo e di Vladimir Putin, che più volte ha parlato di denazificazione dell’Ucraina. Zakharova ha poi concluso tirando in ballo l’intera Europa: «Non ci intimidiranno. Deve essere terribile per gli abitanti d’Europa vedere i propri riflessi allo specchio».