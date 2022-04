Ucraina, polemiche sul Papa dall’ambasciata: «No alla Via Crucis con i russi»

Anche Papa Francesco finisce nel vortice di polemiche collaterali al conflitto tra Russia e Ucraina. Dalla Santa Sede nelle scorse ore è arrivato l’annuncio della scelte del Pontefice riguardante la Via Crucis del prossimo Venerdì Santo. Al Colosseo saranno una famiglia ucraina e una russa a portare, insieme, la croce, durante l’importante processione che anticipa la Pasqua. Una decisione, quella presa dal Vaticano, che non è piaciuta a tutti. Dall’Ambasciata ucraina presso la Santa Sede filtra preoccupazione e la scelta è stata apertamente contestata.

L’Ambasciata ucraina: «Lavoriamo sulle possibili conseguenze»

In un tweet, l’ambasciatore Andrii Yurash, diplomatico ucraina che risiede in Vaticano, ha mostrato il poco apprezzamento per il gesto della Santa Sede. La scelta di includere una famiglia russa non è piaciuta al popolo ucraina, secondo Yurash, che ha scritto: «L’Ambasciata ucraina presso la Santa Sede capisce e condivide la preoccupazione generale in Ucraina e in molte altre comunità sull’idea di mettere insieme le donne ucraine e russe nel portare la Croce durante la Via Crucis di venerdì al Colosseo. Ora stiamo lavorando sulla questione cercando di spiegare le difficoltà della sua realizzazione e le possibili conseguenze».

🇺🇦Embto🇻🇦understands&shares general concern in🇺🇦&many other communities about idea to bring together🇺🇦 &🇷🇺 women to carry Cross during Friday’s CrossRoad at Collosseum. Now we are working on the issue trying to explain difficulties of its realization and possible consequences pic.twitter.com/fIqFeN5TsM — Andrii Yurash (@AndriiYurash) April 12, 2022

La Via Crucis annunciata dalla Santa Sede

Dal Vaticano è stata data ieri la notizia relativa alla scelta di far portare a due famiglie, una russa e una ucraina, la croce. La Via Crucis di venerdì per Papa Francesco vuole essere un momento di riflessione e per questo la Sala Stampa vaticana ha comunicato che russi e ucraini faranno le meditazioni della tredicesima stazione. Un momento tra i più toccanti del cammino, in cui Cristo è deposto dalla Croce e il suo corpo viene riconsegnato alla Madonna. La guerra e la famiglia saranno i temi centrali della Via Crucis, insieme alle meditazioni sulla crisi, relativamente a pandemia e lavoro, ma anche al dramma dei migranti.